Власти Алтайского края демонстрируют готовность пойти на попятный по отмене льгот для угрожающих протестом семипалатинцев.

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Это стало ясно после того, как 31 января в правительстве Алтайского края рассмотрели вопрос вокруг конфликта на получение льгот местными жителями, признанными пострадавшими от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Он возник после того, как в финале 2016 года по инициативе губернаторской команды единороссовское большинство в краевом Заксобрании "срезало" или ужесточило доступ к широкому кругу социальных льгот. Разговоров и недовольства вокруг этого было много, однако единственной точкой организованного протеста против этого стал Рубцовск – а именно часть из 11 тысяч проживающем в этом пограничном городе "семипалатинцев". Новый закон требовал от них выбрать - получать льготы либо как семипалатинцы, либо как ветераны труда (большая часть имеют оба статуса и до сих пор пользовались и теми и другими льготами).
Возмущенные рубцовчане провели петиционную кампанию, привлекли на свою сторону руководство депрессивного города, а 27января несколько сотен потерявших право на льготу местных жителей на сессии горсовета устроили обструкцию прибывшим в Рубцовск губернаторским эмиссарам во главе с министром Михаилом Дайбовым. А 11 февраля возмущенные рубцовчане были намерены провести по этому поводу массовую уличную акцию.
В сложившейся ситуации напуганная грозящим выйти из под контроля ростом протестной активности губернаторская команда решила оперативно пойти на попятный, обещая жителям Рубцовска решить их проблему.
С этой целью губернатор Алтайского края Александр Карлин провел совещание возглавляемого им краевого правительства, на котором рассматривался вопрос о льготах гражданам, пострадавшим от последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Выступивший на нем губернаторский выдвиженец – спикер АКЗС Александр Романенко сообщил о том, что он уже дал поручения комитетам краевого парламента по бюджету и налогам и по социальной политике проработать вопрос о необходимости и возможности возвращения «семипалатинцам» такой меры поддержки как ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату ЖКУ (именно лишение этой льготы в основном и стало почвой для протестов). Фактически это можно рассматривать как жесткую рекомендацию депутатам-единороссам со стороны авторов скандальных антисоциальных поправок в краевом законодательстве срочно "отыграть назад".
"Есть вероятность, что уже на февральской сессии депутаты вернутся к рассмотрению этого вопроса», - заявил в этой связи Романенко.← Назад
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