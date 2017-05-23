Владельцы самовольных домов в Алтайском крае могут узаконить землю под ними до конца 2017 года?

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Бесплатное предоставление в собственность земельного участка под самовольно возведенным домом возможно до 1 января 2018 года, заявил 23 мая пресс-центр администрации Барнаула, ссылаясь на положения принятого 09.11.2015 закона Алтайского края №98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков».
Проблема законность самовольно возведенных домов достаточно актуальна для Алтая – с одной стороны, в алтайских городах существует большая категория людей, из-за недостатка средств вынужденных строить или приобретать самовольно построенные дома (как правило, предельно низкого качества). С другой стороны, в регионе распространена практика самозахвата земли и возведения там самовольных строений представителями местной властной и силовой элиты и близких к ним бизнесменов.
Так, недавно большой общественный резонанс вызвало решение суда, обязавшего депутата Госдумы от Единой России Виктора Зобнева снести самовольно построенную в Барнаульском ленточном бору на берегу реликтового озера коттеджную усадьбу.
Владельцам ( заявлении их называют "пользователями") самовольно возведенных домов Комитет по земельным ресурсам и землеустройству горадминистрации разъяснил, что этот закон предполагает однократное бесплатное предоставление в собственность земельного участка гражданину, имеющему в фактическом пользовании земельный участок с расположенным на нем самовольно созданным жилым домом, возведенным до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, права на который не были оформлены в надлежащем порядке, осуществляется до 1 января 2018 года. Действие регламентирующего такую возможность положения пункта 4 статьи 2 указанного закона применяются до 1 января 2018 года.
Однако, правом получит в собственность захваченную землю могут воспользоваться не все - предоставление участка под возведенную постройку должно не противоречить требованиям земельного и градостроительного законодательства, не нарушать охраняемых законом прав и интересов других лиц, а сохранение постройки не должно создавать угрозу жизни и здоровью граждан. Впрочем, эти ограничения, сформулированные предельно широко и неконкретно, в условиях отсутствия реального общественного контроля за действиями власти, во многом закрывают возможность оформления земли перед простыми гражданами, и напротив, открывают ее перед коррумпированными представителями власти.← Назад
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