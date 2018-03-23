Видео школьника о вбросах за Путина на УИК-78 в Барнауле получило десятки тысяч просмотров на YouTube.

23.03.2018

Опубликованное 22 марта Радио Свобода на канале в YouTube видео школьника из Барнаула Алексея Линника получило за сутки несколько десятков тысяч просмотров. В ролике продолжительностью в 71 секунду молодой человек заснял часть процедуры вбросов за Путина (предположительно, на УИК 78 в Барнауле) в ночь с 18 на 19 марта.

Интересующийся политикой молодой человек имеет свой канал на YouTube, содержание роликов на котором последние месяцы носит преимущественно общественно-политический характер. Однако, ролик о выборах – пока единственная значительная удача Алексея Линника – ранее все его съемки пользовались малой популярностью.

Сам автор ролика, и даже опубликовавшее его Радио Свобода по непонятной причинене не указывают ни номер участка, где происходит вброс, ни имена и должности героев видео. Однако, детали ролика, и в частности, звучащие в нем цифры бюллетеней, позволяют с высокой долей уверенности говорить, что речь идет об имевшем большой общественный резонанс в Алтайском крае инциденте на УИК 78 в Индустриальном районе Барнаула (председатель – Марина Волкова).

В ролике показан момент повторного пересчета пачки бюллетеней за продление полномочий кремлевского лидера, который был проведен после прибытия туда наблюдателей ОБСЕ. В ходе пересчета пачки тогда нашли , что почти 10% отправленных ранее туда руководством УИК бюллетеней реально имеют пометки голосования за других кандидатов.

Подробно о скандале вокруг попытки вбросов голосов за Путина здесь ранее рассказал вскрывший ее член УИК Виктор Рау. В итоге длительного противостояния и разбирательств здесь, более четверти голосов за Путина из числа первоначально заявленных руководством избиркома, оказались скомпрометированы (как вероятно подброшенные) или переданы другим кандидатам, которым они реально принадлежали.

Виктор Рау в этой связи направил заявление силовикам с требованием провести расследование инцидента (предположительно имеющего признаки уголовного преступления).

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