Версия о самоубийстве главы Союза промышленников Алтайского края Жаркова подтвердилась.

21.01.2017

Гендиректор ФНПЦ Алтай Александр Жарков 20 июля 2016 г. действительно покончил с собой в собственном рабочем кабинете, сообщает сайт Бийские Ведомости. Ему было неполных 69 лет, предприятие он возглавлял с 1997 года.

Информацию о самоубийстве суициде многолетнего главы Союза промышленников Алтайского края подтвердил 18 января на пресс-конференции в мэрии Бийска инспектор Бийского отдела Государственной инспекции труда Алтайского края Михаил Гончаров.

Речь о смерти известного на Алтае промышленника зашла в связи с подведением итогов в Бийске по количеству несчастных случаев на производстве в 2016 году. Высказываясь по этому поводу, чиновник прокомментировал обстоятельства смерти Жаркова. «Случай смертельный, но он не связан с производством, — цитирует издание заявление Гончарова. — Уголовное дело было закрыто, и признано самоубийство. А самоубийство, по Трудовому кодексу, классифицируется как не связанное с производством».

Ранее версия о самоубийстве Александра Жаркова обсуждалась в Алтайском крае лишь в виде широко распространённых слухов.

Упоминать о способе самоубийства средствам массовой информации в России запрещено Роскомнадзором. Также пока нет какой-либо подтвержденной информации о причинах, толкнувших неформального лидера промышленников региона свести счеты с жизнью.

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