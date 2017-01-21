Версия о самоубийстве главы Союза промышленников Алтайского края Жаркова подтвердилась.

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Гендиректор ФНПЦ Алтай Александр Жарков 20 июля 2016 г. действительно покончил с собой в собственном рабочем кабинете, сообщает сайт Бийские Ведомости. Ему было неполных 69 лет, предприятие он возглавлял с 1997 года.
Информацию о самоубийстве суициде многолетнего главы Союза промышленников Алтайского края подтвердил 18 января на пресс-конференции в мэрии Бийска инспектор Бийского отдела Государственной инспекции труда Алтайского края Михаил Гончаров.
Речь о смерти известного на Алтае промышленника зашла в связи с подведением итогов в Бийске по количеству несчастных случаев на производстве в 2016 году. Высказываясь по этому поводу, чиновник прокомментировал обстоятельства смерти Жаркова. «Случай смертельный, но он не связан с производством, — цитирует издание заявление Гончарова. — Уголовное дело было закрыто, и признано самоубийство. А самоубийство, по Трудовому кодексу, классифицируется как не связанное с производством».
Ранее версия о самоубийстве Александра Жаркова обсуждалась в Алтайском крае лишь в виде широко распространённых слухов.
Упоминать о способе самоубийства средствам массовой информации в России запрещено Роскомнадзором. Также пока нет какой-либо подтвержденной информации о причинах, толкнувших неформального лидера промышленников региона свести счеты с жизнью.← Назад
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