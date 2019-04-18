В Заринске массово увольняют библиотекарей, ссылаясь на Путина.

18.04.2019

Власти Заринска заявили о намерении провести в ближайшее время массовое сокращение городских библиотекарей. Мотивируя решение, представитель мэрии при этом заявила о том, что оно вызвано необходимостью исполнить требования т.н. "майских указов" Владимира Путина.

Конфликтная ситуация, о которой рассказала 18 апреля газета Наш город Заринск, уже породила большой общественный резонанс – публикации о конфликте выплеснулись в региональную прессу. И, вероятно, она станет поводом для интерпелляции в ходе ожидаемого вскоре годового отчета местного губернатора в Заксобрании Алтайского края.

Поводом для конфликта стало принятое 26 марта решение нового председателя комитета по культуре администрации Заринска Зои Ветровой о сокращении в городской библиотеке 10 ставок. Коллектив библиотеки составляет 17 человек и значительная часть его уже получила уведомления об увольнении с 28 мая.

Заринская газета рассказывает о встрече г-жи Ветровой с библиотекарями, прошедшей 1 апреля. Поясняя массовые увольнения, представитель городских властей при этом ссылалась на необходимость для местных властей выполнять требования, которые заложены в указах президента Путина.

"При выполнении указов Президента первое, что мы делаем, это – оптимизация. Ранее у нас был выведен технический персонал за штат. Но мы всегда вам говорили, что обязательно будут еще сокращения. В прошлом году оно было более лояльное, но новое постановление нас обязывает платить вам зарплату по 25 тыс. руб. Однако ситуация такова, что на повышение заработной платы необходимо еще 420 тыс. руб. ежемесячно из бюджета. Город-то у нас дотационный, денег таких нет. Мы вынуждены сокращать, чтобы поднимать зарплату...", - цитирует издание заявление Ветровой.

Чиновница пояснила, что в других муниципалитетах Алтайского края для того, чтобы формально выполнить требования указов Путина о доведении зарплаты бюджетников до среднерегиональной зарплату библиотекарям повышают, сразу же после этого переводя их на работу лишь на часть повышенной ставки. Однако, власти Заринска на такое идти не готовы. «В других библиотеках края, чтобы найти выход из ситуации, идут на сокращение на 0,75 ставки, но это неправильно», - заявила Ветрова.

Газета сообщает о том, что выступление представителя мэрии вызвало у собравшихся работников культуры "волну негодования".

Раскрытые чиновницей распространенные в Алтайском крае массовые мошеннические практики манипуляций с зарплатами бюджетников, вероятно, имеют реальных авторов - среди руководства краевого правительства. Именно эта структура отвечает перед федералами за выполнение т.н. "майских указов" и она же формирует финальные сомнительные цифры средних зарплата бюджетников региона, попадающие в отчетно-контрольные информационные системы.

Так, в опубликованном Росстатом 17 апреля докладе "Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки по Алтайскому краю. Январь-декабрь 2018" сообщается, что среднемесячная зарплата работников культуры в прошлом году в крае якобы составляла 22.429 рублей (в том числе муниципального уровня – 20.215 рублей).

Впрочем, такие цифры отчетов краевых властей, показывают явный фальсифицированный характер. В частности, в ходе конфликта в Заринске,

г-жа Ветрова заявила. что средняя зарплата в городской библиотеке якобы составляет 16 тысяч рублей. Однако пришедшие с расчетными документами о зарплате сотрудницы библиотеки уличили чиновницу, убедительно доказав что реальная зарплат библиотекаря одного из наиболее благополучных алтайских городов составляет лишь около 12 тысяч рублей.

"Когда говорят о том, что Заринск чудесный, молодой, перспективный город со статусом ТОСЭР, в это очень хочется верить. Но, к сожалению, это не так", - делает вывод по итогам острого конфликта Наш город Заринск.

Статистика показывает, однако, что Заринск в Алтайском крае действительно считается достаточно благополучной территорией. Этот город с текущим населением в 46 тысяч человек возник несколько десятилетий назад вокруг крупнейшего алтайского промпредприятия – коксохимического комбината (в настоящее время входит в группу НЛМК) и по уровню средней зарплаты он всегда занимал на Алтае одно из первых мест.

Отнюдь не катастрофической выглядит ситуация в городе и с доходами муниципального бюджета. Так, по отчету краевого Минфина, по итогам первых двух месяцев 2019 года собственные доходы бюджета мэрии Заринска выросли на 4% к показателям за соответствующий период прошлого года.

Зашедшая в тупик ситуация, возможно, найдет пути решения после того, как конфликт будет перенесен в публичную сферу и затронет интересы местного губернатора. По крайней мере возглавляющая краевую ячейку ЛДПР депутата краевого Заксобрания Евгения Боровикова "пообещала поднять данный вопрос на первом отчете о работе правительства Губернатора Алтайского края В.П. Томенко. Это произойдет уже через пару недель. Может тогда несчастных заринских библиотекарей услышат и разумно решат проблему "оптимизации"?!"

Пока же в Заринске затронутые конфликтом люди высказывают недовольство тем, что сокращения работников культуры здесь готовятся на фоне раздутых штатов властных структур и сохранения поддерживаемых властями сомнительных программ медиа-пропаганды. "Многочисленные специалисты отделов, ведущие специалисты, пресс-служба, секретари – все работают, занимая несколько ставок, - оптимизация их не коснулась. Хотя средний возраст руководителей администрации 65 лет. А председатель комитета по культуре, находясь на пенсии, занимает сразу несколько ставок. По-прежнему с экранов вещают «Вести администрации», которые обходятся горожанам приблизительно в 1 млн рублей, по- прежнему растет штат муниципальной газеты, которая могла бы перейти на самоокупаемость. А зачем на этом экономить бюджет? Видимо, на фоне угасания города, "пропагандисты" нужнее. Ведь можно взять и выгнать с работы отличных специалистов библиотеки. Только вы, видимо, не учли, что бороться эти хрупкие женщины будут до последнего!" – так подводит итоги неожиданно возникшего очага конфликта газета Наш город Заринск.

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