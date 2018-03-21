В Телеграме заговорили о начале рабочей процедуры подготовки отставки Карлина в Кремле.

21.03.2018

О начале рабочей процедуры подготовки отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина в администрации президента РФ сообщил 20 марта Телеграм-канал Соловьиные трели. Среди потенциальных отставников канал называет еще двух глав российских регионов, а также пятерых вице-губернаторов по внутренней политике.

"Дана команда думать о кандидатурах и уже начали искать (две объективки потенциальных кандидатов уже пустили силовикам на проверку) по трём территориям Хабаровский край, Якутия, Алтайский край, дана команда поменять замов по политике в Новогороде, Твери, Калининграде, Карелии, Коми", - говорится в сообщении канала.

Упомянутые в публикации названия регионов могут свидетельствовать о том, что вероятным поводом для "размораживания" процедуры кадровой смены там все-таки могли явиться именно итоги выборов 18 марта.

Каких-либо подтверждений этому сообщению из иных источников, однако, на сегодня нет.

Нет комментариев