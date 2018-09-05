В Телеграме обсуждают подписку о невыезде, якобы взятую с алтайского экс-губернатора Карлина.

05.09.2018

Ряд Телеграм-каналов (среди них такой известный, как Незыгарь) минувшей ночью сообщили о том, что с экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина взята подписка о невыезде. В качестве источника информации при этом называются якобы циркулирующие по этому поводу в Алтайском каре слухи. Первичным публикатором этой информации, по-видимому, можно считать небольшой анонимный Телеграм-канал Сибиряк, преимущественно освещающий изнанку политического процесса в Новосибирской области. Стоит отметить, что какими-либо инсайдерские публикации об Алтайском крае канал ранее не демонстрировал.

Подписка о невыезде считается самым мягким методом ограничения свободы, она может применяться к обвиняемым и подозреваемым по уголовным делам, открытым по преступлениям средней и небольшой тяжести.

Имя алтайского экс-губернатора в последние месяцы действительно неоднократно упоминалось в связи с аргументированными коррупционными подозрениями вокруг имевших место за годы его правления сомнительных манипуляций с государственным имуществом и т.п. Однако, заявлений о том, что по этому поводу были возбуждены уголовные дела (или хотя бы начата проверка), ни одно из силовых ведомств не делало. Исключением тут может считаться недавний арест бывшего управляющего делами Карлина – экс-полковника МВД Алексея Белобородова, обвиненного в заключении крупного госконтракта за взятку..

Сам Карлин сразу после отставки в конце мая исчез из информационного поля. А попытки даже лояльных к нему СМИ связаться с ним, до сего времени были безуспешными.

Александр Карлин, тем не менее, сейчас рассматривается как ведущий претендент на позицию сенатора, представляющего в Совфеде своего преемника – Виктора Томенко. Эта "рокировка", вероятно, могла входить в пакет обязательств перед Карлиным, принятых на себя Кремлем в процессе подготовки его отставки. Известно, что такое назначение не вызывает энтузиазма во многих столичных властных кабинетах, неофициально такую же позицию озвучивают и доверенные лица г-на Томенко (Карлин, как одно из находящихся в странном статусе in absentia публичных лиц ведущейся сейчас губернаторской кампании, однозначно рассматривается экспертами как одно из наиболее уязвимых мест Томенко).

В этой связи возможное выведение из политического поля сомнительной фигуры возрастного экс-губернатора - даже накануне выборов 9 сентября - могло бы оказать положительное влияние на рейтинг Томенко. Его реальные размеры скрываются участниками выборного процесса на Алтае. Однако единственное проведенное в конце августа публичное социсследование показало, что вследствие уже допущенных новым главой проблемной территории просчетов и неудачной выборной кампании он может носить драматически низкий характер.

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