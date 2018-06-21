В Татарстане обсуждают вероятность объединения двух Алтаев под кураторством президента РТ Минниханова и экспансию туда татарского бизнеса.

21.06.2018

Поводом для обсуждения в прессе Татарстана стала публикация интегратора региональных новостей - телеграм-канала Зеленая папка. Позиционирующий себя как анонимный канал о главах российских регионов, он сообщил о том, что президент Татарстана Рустэм Минниханов якобы вскоре "станет неформальным куратором двух Алтаев и координатором их объединения в единый субъект Федерации". Источники этой информации при этом не обозначены.

Тем не менее, она уже стала поводом для публикаций в татарской прессе – например, 20 июня о ней написал МК Казань.

Татарстан и его руководство действительно и до этого регулярно проявляли внимание к Алтаю (преимущественно, в Республике Алтай), связывая это с репутацией региона как исторической прародины тюрских народов мира. Однако, все такие инициативы как правило до сих пор ограничивались обменом ритуальными визитами или небольшими гуманитарными проектами.

Любопытно, что сегодня заявление о якобы имеющихся у татарского президента взять под контроль объединения регионов сопровождается намеками также и на намерение организовать в депрессивную сибирскую провинцию массированную экспансию татарского бизнеса.

"Татарский бизнес выступит в роли экономического интегратора двух регионов. Наиболее интересные сферы - дороги, строительство, туризм. Перспективная ниша - производство биологически активных добавок. В данный момент этот бизнес в крае монополизирован компанией ЭВАЛАР. Конкуренция позволит сделать цены более приемлемыми для населения.

Местные бизнесмены сильно уступают в деловой хватке своим татарстанским коллегам. Поэтому их приход в регион пойдёт на пользу и деловому климату, и в итоге всем жителям", - прогнозирует Зеленая папка.

Названные каналом сферы алтайского бизнеса, действительно, могут стать ареной масштабного передела с участием внешних для Алтая бизнес-агентов.

Так, сфера дорожного и гражданского строительства на Алтае на сегодня монополизирована небольшой группой фирм, получившей в обстановке коррупционных подозрений в последние годы губернаторства Александра Карлина госзаказаы на десятки миллиардов рублей и имеющих репутацию в разных моделях аффилированных с ушедшим вместе с ним первым заместителем губернатора Сергеем Локтевым. По неподтвержденным данным, г-н Локтев сейчас покинул Россию и занимается зарубежным инвестированием средств, добытых этим тандемом за более чем десятилетие управления Алтайским краем. А сферы его основных подконтрольных бизнес-схем на сегодня, в той или иной мере оставшись "без хозяина", могут стать привлекательным куском для захвата со стороны партнерского капитала команды нового алтайского губернатора и.

Возможно, не случайным выглядит и упоминание среди потенциальных жертв внешней бизнес-экспансии на Алтай и Эвалара. Дислоцированный в Бийске крупнейший российский производитель БАДов в последние недели внешне нормализовал до этого крайне конфликтные отношения с управляющей Алтайским краем командой. Однако, сумел ли он предложить новому руководителю края действительно заинтересовавшие его долговременные партнерские схемы – неизвестно (Эвалар и его собственники имеют репутацию традиционно крайне закрытых ). В итоге успех на рынке, где сегодня царит достаточно беззастенчиво эксплуатирующий репутацию Алтая бийский производитель БАДов, может оказаться привлекательным для желающих потеснить его здесь далеко не столь крупных российских производителей.

Зеленая папка не без основания характеризует якобы имеющиеся у "более опытного и авторитетного старшего товарища" Минниханова и близкого к нему бизнеса "алтайские" планы как "позитив в сфере развития экономики".

Необходимость такого "позитива" канал связывает с неподтвержденными пока сообщениями о том, что новый врио губернатора края Виктор Томенко якобы получил жесткую рекомендацию Кремля строить свою избирательную кампанию вокруг электорально самоубийственной агитации за кремлевские планы повышения пенсионного возраста.

Канал в этой связи, впрочем, также цитирует слухи о том, что подобная амбициозная задача в случае ее положительного решения, может радикально поднять вес г-на Томенко в среде высшей бюрократии - даже до уровня одного из потенциально рассматриваемых там преемников для действующего кремлевского лидера.

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