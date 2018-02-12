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В СР обвиняют левого политтехнолога в череде антипутинских демаршей своих районных организаций.

12.02.2018

Очередное заявление районной организации партии Справедливая Россия против планов продления в марте своих полномочий Владимиром Путиным было названо "провокацией" руководством действующей в Алтайском крае организации этой партии.

Решение СР полностью перейти на сторону кремлевского режима в Алтайском крае было обставлено прокремлевскими политтехнологами в особо циничной форме: руководителю аппарата алтайских эсеров Владиславу Вакаеву пришлось в этой связи публично присягать в верности "вертикали власти", при этом "акт безоговорочной капитуляции"  сопровождался циничными  и глумливыми комментариями руководства местных единороссов.

Все это произвело крайне гнетущее впечатление на активистов этой партии, в состав которых на местах входит большая группа лидеров общественного мнения, долгие годы реально пытавшаяся бороться с представителями режима в интересах простого населения.

В этой ситуации серия антипутинских заявлений районных организаций СР на Алтае выглядит вполне ожидаемым явлением.

Руководство краевой организации СР, однако, ответило на него репрессиями и политическими обвинениями. Так, первой заявившая о невозможности поддержки Путина и отрицательном отношении к итогам его правления Новичихинская районная парторганизация была объявлена "фактически недействующей", а ее лидер Иван Новиков был оперативно исключен из партии.

Прозвучавшее 12 февраля на пресс-конференции Павла Грудинина в Барнауле аналогичное заявление руководителя Павловской районной парторганизации СР  Александра Басалаева встретило такое же отношение.  Сельского врача и предпринимателя назвали "раскольником", а его организацию также  охарактеризовали как не работающую.

Владислав Вакаев при этом заявил о том, что видит за чередой антипутинских демаршей руку связанного с Алтайским крайкомом КПРФ политтехнолога Виталия Булдакова (некогда известного близостью к радикальным политикам - Сергею Удальцову и бежавшему в США экс-депутату Госдумы Илье Пономареву).

"Я могу уверенно указать на организатора этих провокаций. Зовут его Виталий Булдаков. Человек, который был руководителем штаба и моим доверенным лицом на выборах 2016 года в Государственную Думу по Рубцовскому избирательному округу. И который сейчас работает в штабе КПРФ и Павла Грудинина. По своей работе Виталий Булдаков контактировал с руководителями местных отделений округа (в том числе Новичихинского), а в Павловском районе, где у нас не было своего представителя, предложил на этот пост своего хорошего знакомого – Александра Басалаева. Последний, правда, никак себя не проявил, фактически прекратив заниматься какой-либо партийной работой после выборов. И вот теперь, работая в штабе КПРФ, г-н Булдаков решил воспользоваться своей «закладкой», использовав его для организации провокации в адрес «Справедливой России». Возможно, какие-нибудь сиюминутные и весьма сомнительные выгоды он от этого и получит. Но вот в долгосрочном плане все ровно наоборот: Булдаков повел себя как непорядочный человек, получив серьезные репутационные издержки, которые ставят крест на его карьере политтехнолога в дальнейшем," – пишет Вакаев на своей странице в Фейсбуке .

Свой демарш руководитель алтайских эсеров завершает морализирующей ламентацией в адрес КПРФ:  "Думаю, и региональное отделение КПРФ вряд ли выиграет от такой атаки в отношении «Справедливой России». Такие мелкие и подлые провокации не красят его руководство. Это была ошибка. Которая, как мы знаем, в политике очень дорого стоит".

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