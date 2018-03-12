В СМИ предсказывают новую волну отставок губернаторов – но не на Алтае.

12.03.2018

В российских СМИ заговорили о высокой вероятности новой волны отставок глав регионов – после выборов 18 марта. В частности, такое заявление 11 марта опубликовал сайт Znak.com со ссылкой на источники в администрации президента, а также в регионах. Основным критерием отставок вполне ожидаемо называются итоги голосования 18марта – объем явки и процент голосов за кремлевского лидера.

Сайт называет пять фамилий потенциальных отставников среди глав регионов, на сей раз, однако, среди них не упоминаются губернаторы "двух Алтаев", осенью 2017 года фигурировавших на первых позициях среди ожидаемых отставников.

По данным сайта, предварительный список тех, кто может потерять свои кресла, состоит из Светланы Орловой (Владимирская область), Егора Борисова (Якутия), Вячеслава Шпорта (Хабаровский край), Романа Копина (Чукоткий АО), Владимира Печеного (Магаданская область).

Кремлевские источники сайта, впрочем, оговариваются, что четкий список уходящих губернаторов еще не определен: финальные решения будут приниматься после 18 марта.

Тем временем, в Алтайском крае вокруг идеи о необходимости смены губернатора одного из беднейших российских регионов в последние недели перед выборами спонтанно возникла широкая общественная коалиция. Ее представители – известный на Алтае политик-популист Евгений Корчагин, лидер краевой организации КПРФ Мария Прусакова – публично призывают жителей края не голосовать 18 марта за продление полномочий кремлевского лидера, связывая это с тем, что только такая позиция может понудить Кремль сменить губернатора проблемного региона.

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