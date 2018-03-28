В СМИ обсуждают вероятность смены Кремлем Карлина на Грудинина.

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Об этом говорится в опубликованном 27 мая МК материале движения Никиты Исаева «Новая Россия» и Института актуальной экономики, посвященном перспективам замены глав российских регионов Кремлем. Авторы материала формируют список вероятных отставников с учетом разных факторов, однако основным из них считают показатели по итогам выборов 18 марта.
Среди 11 потенциальных отставников в материале традиционно фигурирует и губернатор Алтайского края Александр Карлин.
"Место Александра Карлина в Алтайском крае с большой вероятностью могут предложить экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. Данный факт можно связать с учетом количества голосов. 18 марта Грудинин получил поддержку почти 24% населения Алтая. Тем более, что за участие в президентской гонке экс-кандидату, да к тому же занявшему второе место, необходимо выдать какую-то награду", - делают вывод авторы.
Предположения московских аналитиков, однако, вызвали сомнения в алтайском политикуме – местные эксперты в своих комментариях в соцсетях не склонны соглашаться с такими прогнозами.
Тема смены Кремлем Карлина на Грудинина впервые поднималась осенью 2017 года – еще за несколько недель до решения КПРФ выдвинуть подмосковного бизнесмена на выборы. Ряд Телеграм-каналов тогда сообщали о том, что Грудинин якобы получил предложение Кремля занять кресло алтайского губернатора. Однако, перспективы возглавить отдаленную, бедную и большую сибирскую провинцию, с накопленными десятилетиями дурного управления проблемами в экономике и социальной сфере, даже тогда не вдохновили удачливого предпринимателя. А его высказывания в ходе выборной кампании явно свидетельствовали о том, что если его и интересует губернаторский пост, то лишь в родной Московской области.← Назад
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