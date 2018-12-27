В шаге от красной зоны: итоги года для Томенко оценили крайне скромно

27.12.2018

Небольшое московское информагентство Реалист (существует с 2017 г., учредителями числятся его менеджеры) 27 декабря публикует развернутый материал новосибирского политолога Андрея Трошкина. В нем автор делит по итогам 2018 года сибирских губернаторов (и возглавляемые ими регионы) на три группы: с низкой (красная зона), средней (желтая зона) и высокой (зеленая зона) стабильностью.

Описывая итоги работы возглавившего Алтайский край в конце мая Виктора Томенко, автор при этом дает его стилю руководства проблемным сибирским регионом преимущественно скептические оценки (хотя и отмечает сохранение у него потенциала на рост эффективности).

"Самые слабые позиции в жёлтой зоне сохраняются у Алтайского края. Политическая устойчивость характеризуется балансированием между желтой и красной зонами. Виктор Томенко показал худший результат на выборах губернатора в Сибири, причем конкурентное поле было полностью зачищено, а его соперниками были не самые сильные кандидаты.

Очень медленно происходит ротация политических элит, на которую надеялись с уходом предыдущего главы Александра Карлина. Формирующаяся команда Томенко вызывает много критики. Его тренд на открытость никого особо не вдохновил. Политическая жизнь Алтайского края идет также, как шла при ушедшем губернаторе. Нет, разочарование новым главой еще не произошло. Элиты предпочитают пока что обвинять в неэффективной работе окружение главы региона, а сам губернатор, по их мнению, не владеет в полной мере информацией о том, что происходит в крае.

Вхождение в генсовет "Единой России" подтверждает сохранение кредита доверия на федеральном уровне, но происходило это на фоне крупной коммунальной аварии в Барнауле, когда множество жителей города находились более суток без тепла в морозы под -30 градусов и в режиме ЧС в некоторых краевых городах. Политическую окраску эти бытовые происшествия получили из-за молчания губернатора, которое расценили как игнорирование проблемы.

В целом возникает ощущение, что губернатору Алтайского края Виктору Томенко тотально не везет. В регионе, где сохраняется высокая активность оппозиционных сил, нужно быть более хватким и решительным. Крупных выборов в 2019 году не планируется, так что у Томенко для овладения новыми управленческими компетенциями времени будет достаточно".

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