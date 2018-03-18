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В Рубцовске в последние часы перед выборами проведена массовая замена бюллетеней.

18.03.2018

Об организованной избирательной комиссией Алтайского края в последние часы перед выборами 18 марта массовой замене бюллетеней в Рубцовске сообщила депутат краевого Заксобрания   Вероника Лапина (КПРФ). Речь идет о признанных непригодными для голосования бюллетенях, подготовленных  для десяти избирательных участков (из 58 участков в этом городе). Речь идет об УИК 469, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 498.

Все проблемные участки были оборудованы КОИБами, уточнила Лапина со ссылкой на представителя КПРФ в городском ТИК.

Причиной для замены стало то, что КОИБы отказались читать подготовленные для этих участков бюллетени.

"Как выяснилось, техника не распознает цифру 9 на печатях УИК. По решению краевой избирательной комиссии в город везут новые бюллетени, которые заменят «неправильные». А старые по акту сдадут в ТИК. В случае, если и новые не будут читаться техникой, примут решение использовать стационарные урны", - рассказала Лапина.

Она также сообщила о том, что в рубцовской ТИК циркулирует неподтвержденная информация о том, что замена бюллетеней на участках, оборудованных КОИБами, была проведена крайизбиркомом перед выборами также в других городах Алтайского края – в Заринске и Новоалтайске. Туда якобы были посланы новые бюллетени для 1 и 2 участков соответственно.  В алтайском избирательном штабе КПРФ с тревогой восприняли эту информацию, тем более что аналогичные новости поступают туда и из других регионов (например, из Ульяновской области, где, по данным Лапиной, из строя якобы внезапно вышли несколько десятков КОИбов из 140, имеющихся в этом регионе).

Сам Алтайский крайизбирком никак не комментирует разрастающийся скандал вокруг срочной массовой замены бюллетеней на участках, оборудованных КОИБами. Однако, в КПРФ уже раздаются голоса, что происшедшее в отличающемся наименьшей лояльностью к кремлевскому режиму Рубцовске может носить не случайный характер. Такое мнение здесь публично высказал в соцсетях выходец из Рубцовска экс-депутат Госдумы Сергей Юрченко,  в 2016 году потерявший пост лидера алтайских коммунистов в результате конфликта с командой Зюганова.

Тем не менее, новая партия бюллетеней, завезенная в Рубцовск, была успешно протестирована и голосование на 10 проблемных участках там все-таки будет проводиться с использованием КОИбов (исключающих, помимо прочего, традиционно вызывающий много сомнений ручной подсчет голосов).

Изъятые из обращения бюллетени с признанными проблемными оттисками печатей (общее число их неизвестно, по всей видимости, оно колеблется между 10 и 20 тысячами) переданы участковыми комиссиями в ТИК. Однако, при этом они не были погашены, подчеркнула Лапина. Эту процедуру предполагается произвести лишь после окончания голосования – после 20 часов вечера.

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