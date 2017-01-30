В Рубцовске сотни жителей протестуют против губернаторской инициативы лишить их семипалатинской льготы (обновлено).

30.01.2017

Сотни жителей Рубцовска протестуют против инициативы властей Алтайского края, фактически попытавшихся лишить их права на т.н. "семипалатинскую" льготу , предоставляемую гражданам России пострадавшим от последствий ядерных испытаний на недалеком от этого пограничного города Семипалатинском полигоне. Протест был поддержан властями города и действующей там организацией КПРФ.

Поводом для протестных акций стал принятый в финале 2016 года с подачи губернаторской команды единороссовским большинством в Заксобрании Алтайского края закон, существенно урезающий широкий круг социальных льгот, в том числе позволяющий получать такие льготы лишь по одному основанию. С января закон заработал, в связи с чем многие жители депрессивного алтайского города были поставлены перед необходимостью выбрать для себя лишь одну из льгот (чаще всего выбор стоял между льготами для ветеранов труда и семипалатинскими).

Рубцовск стал пока единственной точкой в регионе, где жители смогли организованно выразить свой протест против широкого урезания социальных льгот, предпринятого в финале 2016 года управляющей Алтайским краем командой. Однако, в Барнауле также сообщают о том, что урезание льгот коснулось и жителей краевого центра.

Об этом стало известно после получения жителями краевого центра квитанций на оплату ЖХК за январь - при этом выяснилось, что многим жителям льготы по оплате здесь также были урезаны.

"Первые жесткие вопросы: "Почему нас лишили льгот?" Вникаю и оказалось, что федеральные власти однозначно предложили тем льготникам, у которых есть две льготы - выбрать одну, - рассказывает о ситуации возглавляющий один из крупных ТСЖ краевого центра известный на Алтае общественный деятель Константин Емешин. -У меня в доме почти полтора десятка льготников, которые имеют инвалидность и одновременно звание "Ветеран труда". "Инвалид" это федеральная льгота и она распространяется на КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. А "Ветеран труда" это краевая льгота и она распространяется на ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ (в т.ч. и на капитальный ремонт) - т.е. эти льготы практически не пересекаются, но... судя о моему дому ветераны этой краевой льготы лишились.

И как-то смешно и грустно отмечать, что пару дней назад губернатор А.Б.Карлин на своем отчете отмечал, что социальная защита в Алтайском крае самая.. самая... И что теперь на этой отрасли с 1 января 2017 года есть Министр Михаил Дайбов и заместитель председателя правительства Надежда Капура. Так что их-то можно поздравить с назначением, а ветеранов можно поздравить с отменой льгот".

Недовольные же горожане в Рубцовске уже начали сбор подписей под петицией в адрес краевого прокурора и председателя заксобрания региона. А 27 января на сессии горсовета Рубцовска около двухсот присутствовавших там горожан устроили обструкцию прибывшим туда губернаторским эмиссарам во главе с министром труда и социальной защиты Алтайского края Михаилом Дайбовым.

"Где вы защищаете людей? Вы защищаете бюджет края," – под аплодисменты зала заявила представителям "социального" министерства жительница города. В итоге заседания было решено, что горсовет Рубцовска обратится к губернатору с просьбой защитить права льготников, отменив запрет на получение нескольких льгот. Ответная позиция главы региона, несколькими месяцами назад и ставшего инициатором нынешнего конфликта, пока неизвестна.

Горожане также намерены провести в Рубцовске массовую протестную акцию. Для этого 30 января в городскую администрацию Рубцовска будет передано уведомление о проведении акции протеста, которая запланирована на 11 февраля.

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