В Рубцовске сотни жителей протестуют против губернаторской инициативы лишить их семипалатинской льготы (обновлено).

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Сотни жителей Рубцовска протестуют против инициативы властей Алтайского края, фактически попытавшихся лишить их права на т.н. "семипалатинскую" льготу , предоставляемую гражданам России пострадавшим от последствий ядерных испытаний на недалеком от этого пограничного города Семипалатинском полигоне. Протест был поддержан властями города и действующей там организацией КПРФ.
Поводом для протестных акций стал принятый в финале 2016 года с подачи губернаторской команды единороссовским большинством в Заксобрании Алтайского края закон, существенно урезающий широкий круг социальных льгот, в том числе позволяющий получать такие льготы лишь по одному основанию. С января закон заработал, в связи с чем многие жители депрессивного алтайского города были поставлены перед необходимостью выбрать для себя лишь одну из льгот (чаще всего выбор стоял между льготами для ветеранов труда и семипалатинскими).
Рубцовск стал пока единственной точкой в регионе, где жители смогли организованно выразить свой протест против широкого урезания социальных льгот, предпринятого в финале 2016 года управляющей Алтайским краем командой. Однако, в Барнауле также сообщают о том, что урезание льгот коснулось и жителей краевого центра.
Об этом стало известно после получения жителями краевого центра квитанций на оплату ЖХК за январь - при этом выяснилось, что многим жителям льготы по оплате здесь также были урезаны.
"Первые жесткие вопросы: "Почему нас лишили льгот?" Вникаю и оказалось, что федеральные власти однозначно предложили тем льготникам, у которых есть две льготы - выбрать одну, - рассказывает о ситуации возглавляющий один из крупных ТСЖ краевого центра известный на Алтае общественный деятель Константин Емешин. -У меня в доме почти полтора десятка льготников, которые имеют инвалидность и одновременно звание "Ветеран труда". "Инвалид" это федеральная льгота и она распространяется на КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. А "Ветеран труда" это краевая льгота и она распространяется на ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ (в т.ч. и на капитальный ремонт) - т.е. эти льготы практически не пересекаются, но... судя о моему дому ветераны этой краевой льготы лишились.
И как-то смешно и грустно отмечать, что пару дней назад губернатор А.Б.Карлин на своем отчете отмечал, что социальная защита в Алтайском крае самая.. самая... И что теперь на этой отрасли с 1 января 2017 года есть Министр Михаил Дайбов и заместитель председателя правительства Надежда Капура. Так что их-то можно поздравить с назначением, а ветеранов можно поздравить с отменой льгот".
Недовольные же горожане в Рубцовске уже начали сбор подписей под петицией в адрес краевого прокурора и председателя заксобрания региона. А 27 января на сессии горсовета Рубцовска около двухсот присутствовавших там горожан устроили обструкцию прибывшим туда губернаторским эмиссарам во главе с министром труда и социальной защиты Алтайского края Михаилом Дайбовым.
"Где вы защищаете людей? Вы защищаете бюджет края," – под аплодисменты зала заявила представителям "социального" министерства жительница города. В итоге заседания было решено, что горсовет Рубцовска обратится к губернатору с просьбой защитить права льготников, отменив запрет на получение нескольких льгот. Ответная позиция главы региона, несколькими месяцами назад и ставшего инициатором нынешнего конфликта, пока неизвестна.
Горожане также намерены провести в Рубцовске массовую протестную акцию. Для этого 30 января в городскую администрацию Рубцовска будет передано уведомление о проведении акции протеста, которая запланирована на 11 февраля. "Карлина и его окружение ожидает адекватное противодействие рубцовчан. Мало никому не покажется", - так прокомментировал перспективы развития протеста бывший лидер КПРФ в Алтайском крае рубцовчанин Сергей Юрченко, несколько месяцев назад смещенный со своего поста.← Назад
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