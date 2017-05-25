В Республике Алтай Минюст ликвидировал отделение Парнаса.

25.05.2017

Действовавшее в Республике Алтай отделение оппозиционной партии Парнас было ликвидировано региональным подразделением Минюста. Причиной для этого были названы формальные нарушения при сдаче налоговой отчетности. Однако, активисты Парнаса не согласны с решением и связывают его со своей кампанией за возвращение в этом регионе всенародных выборов глав муниципалитетов.

О решении регионального управления юстиции стало известно24 мая в ходе состоявшегося в этот день в Горно-Алтайске заседания республиканского избиркома (на нем решался вопрос о передаче в Госсобрание РА активно поддерживаемого региональной ячейкой Парнаса ходатайства о проведении референдума по возврату прямых выборов мэров и глав районов). На заседании ресизбиркома было заявлено, что региональное отделение Парнаса было исключено республиканским управлением юстиции из реестра юридических лиц как прекратившее свою деятельность еще в марте 2017 г.

В итоге заседании инициатива референдума также была отвергнута. "По результатам рассмотрения инициативной группе отказано в регистрации в связи с несоответствием представленных документов требованиям законодательства о референдумах", — заявил по итогам заседания ресизбирком.

По итогам разбирательства вокруг скандала выяснилось, что ФНС опубликовала в своем ведомственном вестнике решение о предстоящей ликвидации отделения этой партии в РА в связи с прекращением деятельности еще в ноябре 2016 г. А в марте 2017 года налоговики признали отделение Парнаса прекратившим деятельность (за непредоставление отчетности о налогах и отсутствие операций по счету), после чего управление Минюста во внесудебном порядке исключило его из реестра некоммерческих организаций.

Возглавляющий Парнас в РА местный издатель Сергей Михайлов, утверждает, что ликвидация стала для него полной неожиданностью – еще в апреле отделение партии без проблем сдавало очередной отчет.

Местные парнасовцы указывают, что такой порядок, широко применяемый к обычным юрлицам, нарушает законодательство – партии и их отделения можно ликвидировать только по суду. В этой связи они готовят иск в суд об отмене решения о ликвидации регионального отделения партии (также вновь готовится инициатива об отвергнутом уже в который раз референдуме).

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