В промышленности Алтайского края третий месяц идет устойчивое падение.

18.09.2018

Опубликованные Росстатом итоги промышленного производства за август продемонстрировали, что в Алтайском крае третий месяц идет снижение показателей в этой отрасли. При этом зафиксированная ведомством государственной статистики продолжительность этого процесса позволяет (согласно действующим экономическим нормативам) оценить его уже не как временные флуктуации, а как процесс устойчивого спада.

Падение промпроизводства на Алтае фиксируется все три летних месяца. Пикового значения - 101,7% (к прошлогодним показателям) - оно достигло по итогам первых пяти месяцев 2018 года. С тех пор эта цифра непрерывно снижалась – 100,9% по итогам 6 месяцев, 100,8% по итогам 7 месяцев, и вот теперь – 100,5% по итогам 8 месяцев.

Вход алтайской промышленности в состояние спада совпал со сменой руководства региона. При этом новый алтайский губернатор Виктор Томенко своим экономическим приоритетом провозгласил именно упор на развитие здесь промышленного (и прежне всего крупного высокотехнологичного) производства. Реальная алтайская промышленность, однако, отреагировала на эти призывы диаметрально противоположным образом.

Краевое правительство в своей традиционной манере никак не комментирует тревожную ситуацию. Не заинтересовала она и местную рептильную прессу, многочисленные представители которой, недавно собранные на полузакрытую встречу с новым губернатором, наперебой интересовались его любимой собачкой и лоббировали интересы своих собственников. Такая же малозначимая тема как промышленный спад на Алтае в полной гармонии сторон не привлекла ничьего интереса.

Детальный анализ отчетных цифр отраслей свидетельствует о том, что основным драйвером спада в алтайской промышленности стало сокращение здесь производства продуктов питания (занимающего почти половину алтайского промпроизводства). Так, если по итогам 5 месяцев производство в "пищевке" составляло 101,5%, по итогам 8 месяцев она упало уже до 98,9%. При этом падение опережающими темпами шло в отношении выпуска наиболее дорогих и качественных продуктов питания, рассчитанных при этом на потребление преимущественно на алтайском рынке. Это колбасы и мясные полуфабрикаты (91-96%), растительные масла (81-82%), кондитерские изделия (89-92%) и т.п. А вот такие же продукты, рассчитанные преимущественно на продажи на более благополучных рынках иных регионов (прежде всего, сыр - 114%), такой тенденции еще не показывают.

По-видимому, текущее алтайское промышленное падение отражает процесс сокращения потребления населения, вызванный усилившимися темпами падения его реальных доходов вследствие активно проводимой последние месяцы Кремлем новой политики.

А поскольку процесс увеличения налогового и иного финансового давления на население сегодня рассматривается как долгосрочный курс управляющих Россией властей, есть основания полагать, что и вызванный этим на Алтае процесс промышленного падения может носить длительный устойчивый характер.

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