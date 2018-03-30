В преддверии новой волны паводка, МЧС в Алтайском крае рапортует о резком уменьшении зоны подтопления.

30.03.2018

Утром 30 марта действующее в Алтайском крае управление МЧС сообщило о резком уменьшении контролируемой ею зоны подтопления. Из числящихся в ней накануне 14 сельских районов в ней продолжают оставаться девять: Краснощековский, Третьяковский, Быстроистокский, Петропавловский, Советский, Шипуновский, Смоленский, Целинный, Зональный районы, а также город Бийск.

Близкие к правительству края СМИ рапортуют о резком сокращении и количества затопленных наводнением жилых домов. За сутки в Алтайском крае с 1012 до 467 жилых домов сократилось количество подтопленных жилых домов, с 4113 до 1825 - приусадебных участков, заявил утром 30 марта официальный орган властей региона – газета Алтайская правда.

Фото ГУ МЧС по Алтайскому краю, 29 марта.

Между тем, введенное 27 марта по всех территории края "паводковое" ЧС продолжает сохраняться. Это связано с ожиданиями существенного ухудшения погоды (а вслед за этим – и гидрологической обстановки).

"В Алтайском крае днем 30 и сутки 31 марта ожидается усиление ветра до 23 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега, в южных и восточных районах сильные, в предгорьях очень сильные осадки, местами гололёдные явления, метель, на дорогах сильная гололедица, похолодание. Сильные осадки спровоцирует, прежде всего, интенсивное таяние снега в населённых пунктах и разлив малых рек. Талые воды могут стать причиной локальных подтоплений пониженных участков местности", - предупреждает ГУ МЧС по краю.

Тем временем в СМИ все чаще публикуются факты, свидетельствующие о существенных системных сбоях в работе по реагированию на паводок. А еще недавно заверявший о 100-процентной готовности к нему губернатор Александр Карлин теперь уже (хотя и крайне осторожно) признает, что власти не всегда успевают реагировать на чрезвычайные ситуации в алтайской глубинке. Поясняя это, он заявил, что "паводковые явления в этом году проходят совершенно неординарным, исключительным образом. Они интенсивны по силе и очень лаконичны по времени".

На фото ГУ МЧС: губернатор Карлин с борта вертолета МЧС на месте руководит борьбой с паводком.

«Мы работаем в условиях режима ЧС в крае. Он введен мной, поскольку ситуация развивается по очень сложному сценарию. Ситуация контролируемая, хотя ежедневно меняется серьезным образом", - цитирует пресс-служба ГУ МЧС сделанное им 29 марта заявление, сделанное в тональности, весьма контрастной к недавнему.

На этом фоне достаточно тревожно выглядят прогнозы МЧС на приближающиеся выходные.

С 30 марта по 03 апреля там прогнозируют сохранение высокой водности реки Чарыш на участке Белоглазово – свх. Чарышский и реки Алей на участке города Рубцовск и города Алейск.

В ближайшие сутки – двое МЧС ожидает вскрытие реки Алей в районе села Старо-Алейское, ближайшие сутки – трое реки Чарыш на участке Карпово-2 – Белоглазово, реки Алей в районе города Алейска. На указанных участках возможен подъём уровней воды до опасных отметок, а также затопление прибрежных территорий.

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