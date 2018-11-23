В отличие от Алтакрая, основные соцвыплаты в Новосибирской области в 2019 г. проиндексируют на 4%.

23.11.2018

Об этом свидетельствует проект закона Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов". Если в бюджете НСО на текущий год индексация основных социальных выплат не была предусмотрена, то при формировании бюджета на будущий, власти Новосибирской области решили вернуться к практике их индексации. Ее размер по большинству социальных выплат носит стандартный характер – 4%, что, по-видимому, учитывает в качестве ориентира ожидаемый размер инфляции.

Внесенный в Заксобрание НСО законопроект, однако, пока окончательно не принят и в него могут быть внесены изменения.

Управляющая Алтайским краем команда нового губернатора Виктора Томенко, тем не менее, решила сохранить в 2019 году введенный экс-главой беднейшего сибирского региона курс на замораживание основных социальных выплат из бюджета.

Так, самая массовая соцвыплата из краевого бюджета - ветеранам труда - уже который год без всяких комментариев сохранится в 2019 году замороженной на уровне 615 рублей, труженикам тыла и жертвам политрепрессий – на уровне 595 рублей. Ни на копейку в 2019 г. не увеличится ни краевое пособие на ребенка, по-прежнему составляющее 155 рублей, ни краевой материнский капитал (55387,5 рубля). И даже компенсация на питание для учащихся детей из бедных семей будет в 2019 году заморожена на прошлогоднем уровне, составив не более не менее, как 4 рубля 85 копеек в день.

Правительство Александра Карлина отказалось от практики ежегодной индексации основных социальных выплат из регионального бюджета несколько лет назад – с началом текущего кризиса. Мотивы сомнительного решения, ставшего еще одним фактором падения уровня жизни в крае, тогда властями никак не комментировались.

Новый кабинет Томенко, впрочем, никак не изменил позицию по этому вопросу – недавно назначенная губернатором новый министр соцзащиты Наталья Оськина на пресс-конференции фактически отказалась ответить на вопрос о причинах и механизме выбора такого решения актуальным краевым правительством.

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