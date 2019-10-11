В Новосибирске вынудили СГК искать деньги на ремонт без повышения тарифа на тепло.

11.10.2019

Позиция властей Новосибирской области, отказавших Сибирской генерирующей компании (СГК) олигарха Андрея Мельниченко в повышении тарифа на тепло с использованием схемы "альтернативной котельной" дала свои плоды. Теперь СГК, контролирующая производство тепла в большинстве крупных сибирских городов, готова вести в Новосибирске разговор о поиске инвестиций в ремонт теплосетей без попыток экстраординарного повышения тарифов.

СГК приобрела комплекс теплоэнергетики в Новосибирске у фирм друга детства Мельниченко - бывшего федерального министра Михаила Абызова, вскоре после этого арестованного по подозрению в масштабных финансовых махинациях в теплосистемах НСО и Алтайского края (там структуры Абызова контролировали ТЭЦ в Бийске, также проданную ими СГК).

В 2018-2019 годах холдинг Мельниченко вел кампанию активного давления на власти этих двух сибирских регионов, убеждая их в необходимости существенного повышения тепло тарифов в Барнауле и Новосибирске (с использованием схемы т.н. "альтернативной котельной").

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сразу после занятия своего кресла стал активно поддерживать эту политику. А летом 2019 г. эта проводимая в обстановке максимальной скрытности спецоперация в Барнауле была завершена. Ожидается, что рассчитанный по-новому тариф (сейчас гигакалория в Барнауле стоит 1898 рублей) на тепло здесь появится уже в 2020 году, однако его конкретный размер скрывается. Инсайдеры при этом говорят о том, что планы губернатора и СГК якобы предполагают увеличение тарифа (в течение нескольких лет) на 20% + его текущий рост на размер инфляции.

Аналогичное решение российским олигархам удалось сегодня достичь еще только в Ульяновске – там контролирующая местный теплокомплекс компания Виктора Вексельберга, также с помощью губернатора, сумела продавить тариф "альткотельной", охарактеризованный неконтролируемой властями местной прессой как масштабная афера.

Однако, власти НСО, не так давно пережившей серию массовых уличных протестов против планов тогда еще людей Абызова существенно увеличить теплотариф в Новосибирске, не нашли смелости поддержать настойчиво предлагаемые им соблазнительные планы московских олигархов.

Польстившийся на пост гендира олигахического энергогиганта сын российского классика Степан Солженицын в апреле с.г. безуспешно убеждает руководителей НСО в благодетельности тарифа "альткотельной" (фото пресс-службы СГК).

В финале, как сообщает 10 октября РИА Новости, СГК предложила в Новосибирске властям области и города пакет решений, способных мобилизовать на ремонты без повышения теплотарифа дополнительно до 0,53 млрд рублей ежегодно. 0,2 млрд рублей СГК готова вложить там из своих средств, также она просит власти согласовать изменения географии ремонтных работ, заставить муниципалитет вкладывать в ремонты принадлежащих ему теплосетей не часть, а всю арендную плату за них (ее платит использующая их СГК). Также компания просит разрешить ей не закупать дорогую теплоэнергию у малых неэффективных производителей.

"Без повышения тарифа эти решения способны дать до 530 миллионов рублей ежегодно, однако только если будут приняты соответствующие решения на областном и городском уровне", - резюмировали представители СГК.

Однако, даже сейчас гигакалория тепла от СГК в Новосибирске стоит почти в полтора раза дешевле, чем в Барнауле – 1331 рубль.

Несколько недель назад СГК обратилась к сайту Что делать? с заявлением о своей открытости и предложением пояснить свою позицию по теплотарифу в Барнауле. Однако, эта позиция, видимо, оперативно изменилась - на запрос, направленный по предложенному адресу, какого-либо ответа так и не поступило.

Нет комментариев