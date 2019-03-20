Блоги
﻿
<< Март 2019  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ты — репортер

X
Имя:Эл. почта:Телефон:Заголовок новости:Текст новости:

Введите текст на картинке

 
X
Имя:Эл. почта:Телефон:Тема статьи:Комментарий к теме:

Введите текст на картинке

 
Подписка на новости:
Создание сайтов, продвижение

В Новокузнецке требуют увековечить память жертв разгрома города алтайскими красными партизанами

20.03.2019

Информационные сайты Новокузнецка публикуют открытое письмо местного историка и политолога Андрея Полухина. В нем автор обращается к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву с предложением создать в Новокузнецке мемориал к столетию разгрома города алтайскими красными партизанами отрядов Григория Рогова в декабре 1919 г.

Отряды красных партизан Рогова численностью около 2000 человек захватили Кузнецк в начале декабря 1919 г., разоружив силы местного ревкома (созданного восставшим колчаковским гарнизоном). В течение нескольких дней в городе  царила атмосфера террора. Данные о количестве его жертв разнятся – от нескольких десятков человек до двух тысяч (серьезного расследования по "горячим следам" властями не проводилось). Место их захоронения впоследствии было превращено в парк.

После рейда в Кузбасс  Рогов, окончательно разошедшийся с большевистским режимом, перешел к партизанским операциям против него и вскоре был убит.

В 60-70 годы ряд участников его отрядов в ряде публикаций поднимали вопрос о пересмотре его роли в Гражданской войне в Сибири, пытаясь реабилитировать своего бывшего вождя.

К столетию трагедии автор обращения предлагает властями региона установить в Новокузнецке крест или памятную часовню.

 

← Назад
X
Имя: Аватар: E-mail: Комментарий:

Введите текст на картинке

Нет комментариев

Elements not found

﻿