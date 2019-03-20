В Новокузнецке требуют увековечить память жертв разгрома города алтайскими красными партизанами

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Информационные сайты Новокузнецка публикуют открытое письмо местного историка и политолога Андрея Полухина. В нем автор обращается к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву с предложением создать в Новокузнецке мемориал к столетию разгрома города алтайскими красными партизанами отрядов Григория Рогова в декабре 1919 г.
Отряды красных партизан Рогова численностью около 2000 человек захватили Кузнецк в начале декабря 1919 г., разоружив силы местного ревкома (созданного восставшим колчаковским гарнизоном). В течение нескольких дней в городе царила атмосфера террора. Данные о количестве его жертв разнятся – от нескольких десятков человек до двух тысяч (серьезного расследования по "горячим следам" властями не проводилось). Место их захоронения впоследствии было превращено в парк.
После рейда в Кузбасс Рогов, окончательно разошедшийся с большевистским режимом, перешел к партизанским операциям против него и вскоре был убит.
В 60-70 годы ряд участников его отрядов в ряде публикаций поднимали вопрос о пересмотре его роли в Гражданской войне в Сибири, пытаясь реабилитировать своего бывшего вождя.
К столетию трагедии автор обращения предлагает властями региона установить в Новокузнецке крест или памятную часовню.
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