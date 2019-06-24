В Нарыме хотят создать мемориал тысячам погибших там раскулаченным алтайским крестьянами.

24.06.2019

Инициатива создать мемориал на местах массовых захоронений выселенных на север Томской области тысячам алтайских крестьян возникла у жителей села Палочки Верхнекетского района Томской области. В окрестностях этого ныне весьма небольшого села они нашли места, где были захоронены жертвы политический преследований советского периода – в основном, это были крестьяне вывезенные на баржах преимущественно из Бийского уезда в Нарымский край в ходе "коллективизации".

"В 1931 году с Алтайского края к нам были выселены 7800 человек. Из них через два года в живых остались около 700. Люди лежат в братских могилах. От голода и холода они умирали. На тот момент это был глухой берег реки Анги (приток Кети) в тайге, здесь вообще ничего не было. Люди жили в землянках. Умирали некоторые даже семьями", - цитирует РИА Томск основанный на работе с архивными документами рассказ местной жительницы Ирины Ятченко.

Две жительницы Палочек – Ятченко и Гульнара Корягина – длительное время вели работу по поиску мест захоронения на местах исчезнувших поселений. Работа в алтайских архивах позволила им восстановить имена большинства "спецпереселенцев". Теперь они хотят увековечить память жертв советского режима, восстановив их могилы и создав мемориал и музей.

"У нас в России есть только музеи политических репрессий, а музеев кулака-лишенца, русского мужика, которого сдернули и практически под корень извели, – у нас такого нет. Мы первые приоткрыли страницу этой истории, и мы надеемся, что люди услышат в России. Может, кто-то из потомков спецпоселенцев," – рассказывает Ятченко.

Власти Томской области (в лице областного департамента культуры) предпочли дистанцироваться от местной инициативы. Однако, женщины сумели получить на нее президентский грант и заручиться помощью общественников, в том числе потомков погибших в нарымских болотах жителей Алтая.

На фото РИА Томск: прибывшие на помощь инициаторам проекта поисковики ведут в окрестностях с. Палочки поиск могил алтайских крестьян.

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