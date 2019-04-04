В Минэнерго начали согласование повышенного тарифа на тепло для Барнаула, по-тихому внесенного туда алтайскими властями.

04.04.2019

3 апреля Минэнерго РФ сообщило о начале процедуры утверждения нового, повышенного тарифа на тепло для жителей Барнаула, негласно внесенного туда в конце марта местными властями и бенефициаром этой инициативы – Сибирской генерирующей компанией (СГК) олигарха Андрея Мельниченко. Новый тариф, рассчитанный по т.н. методу альтернативной котельной, предполагает увеличение в нем инвестиционной составляющей, часть которой (7,8 млрд рублей за 5 лет) СГК обещает вложить в увеличение объемов капитального ремонта.

Процедура разработки и принятия нового тарифа проводится правительством Алтайского края и властями Барнаула в режиме спецоперации: все мероприятия по его утверждению засекречены, а местное медиа-сообщество, почти полностью контролируемое властями, получило указание на максимально возможное блокирование освещения этой темы.

Помимо всего прочего, власти скрывают данные не только о причинах введения в Барнауле нового тарифа, но и о его вероятном размере. В настоящее время стоимость 1 гигакалории от СГК для жителей краевого центра (после двух недавних повышений в ноябре и январе) составляет 1858,3 рублей (с 1 июля по "старому" методу расчета он должен будет повыситься до 1902,9 рублей).

Согласно расчетному калькулятору теплотарифа по методу альткотельной, доступному на сайте Минэнерго(этот проект разработан ведомством в информационных целях и не предназначен для установления цен (тарифов) или формирования платежных документов), рассчитанный по новому методу тариф на тепло для Барнаула, уже в 2020 г. должен составить 2490 рублей за гигакалорию (2075 рублей без НДС). Таким образом, уже к будущему отопительному сезону (именно к нему и планируется ввести новый тариф) стоимость тепла в Барнауле может подорожать более чем на треть к текущему уровню.

Не исключено, впрочем, что контролирующие алтайскую теплоэнергетику олигархические структуры и поддерживающие их местные чиновники, опасаясь социального взрыва, могут растянуть процесс роста тарифа на несколько платежных периодов: тут все будет зависеть от реакции населения на это.

Впрочем, такая реакция может оказаться очень болезненной для авторов сомнительной инициативы: уровень жизни населения и без того одного из беднейших в России Алтайского края при его новом правительстве начал быстро падать. Так, по итогам 2018 г. реальные располагаемые доходы населения здесь упали на 4,1%, а по итогам первых двух месяцев 2019 г. – еще на 2,6%. При этом резкий рост стоимости тепла, расходы на оплату которого составляют до 10-15% потребительского бюджета местных жителей, при таких резких экспериментах, может оказаться тем толчком, который выведет систему социальной стабильности из все более неустойчивого равновесия.

В настоящее время в Минэнерго рассматривают поступившее туда обращение администрации Барнаула и СГК о переводе краевого центра на тариф альткотельной.

"Следующим этапом станет рассмотрение подготовленного муниципалитетом и энергокомпанией пакета документов, согласование проекта с Минстроем России и ФАС России. Далее Минэнерго России проект решения о переходе города Барнаула на метод «альткотельной» внесет на рассмотрение в Правительство РФ. Барнаул стал первым региональным центром страны, направившим обращение на отнесение к ценовой зоне теплоснабжения", - говорится в заявлении Минэнерго.

На фото: хотя бумаги на новый тариф для Миннерго подписаны сити-менеджером Барнаула Сергеем Дугиным, на Алтае многие уверены в том, что за сомнительной инициативой в пользу столичных олигархов реально может стоять новый губернатор края Виктор Томенко.

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