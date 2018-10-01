В медиа обсуждают вероятные претензии ФСБ к прокурору Алтайского края и возвращение Локтева.

01.10.2018

В финале текущей недели один из наиболее популярных в России Телеграм-каналов – Незыгарь – сообщил о вероятности претензий ФСБ к прокурору Алтайского края Якову Хорошеву. Не раскрывая источники своей информации, канал сообщил, что по его данным, "сотрудники ФСБ России проверяют активный личный интерес прокурора Алтайского края Якова Хорошева к лесному бизнесу. Используя свои полномочия, прокурор края на протяжении последних лет последовательно зачищал лесной рынок и оказывал «негласную помощь» ООО «Алтай -Форест», которое возглавляет депутатом краевого законодательного собрания Николай Бушков".

Интерес к деятельности Хорошева, якобы имеющийся именно у ФСБ, Незыгарь связал с внемяемой алтайскому прокурору тесной связкой с управлявшим до недавнего времени краем тандемом Александра Карлина и Сергея Локтева.

"В самом крае Хорошев считается ставленником бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина и экс-[зам]губернатора Алтайского края Сергея Локтева контролировавших все (частные и бюджетные) денежные потоки края. Интерес ФСБ России к связке Карлин-Локтев-Хорошев связан не только с рейдерством в лесном бизнесе, но и с выводом активов за рубеж", - резюмирует канал в своей активно обсуждаемой в соцсетях публикации.

Тем временем, почти четыре месяца после своей отставки не появлявшийся в публичном пространстве Сергей Локтев в финале прошлой недели демонстративно принял участие в ряде освещавшихся СМИ публичных спортивных мероприятий.

Так, близкий к действующим на Алтае подпольным провластным экстремистским группам сайт новостиалтая.рф сообщил, что 25 сентября г-н Локтев присутствовал в краевом центре на трибунах футбольного матча команд Динамо из Барнаула и Оренбурга.

"В компании «випов» наблюдались в том числе Сергей Локтев и его приятель — прокурор края Яков Хорошев", - констатирует сайт.

В отличие от Незыгаря, трибуна алтайских проправительственных экстремистов делает противоположный прогноз – о том, что отправленный Кремлем в отставку тандем теперь будет только стремительно укреплять свои позиции на Алтае. "Похоже, тучи рассеялись, и недавние небожители, ушедшие с первых постов в регионе, теперь занимают новые ниши", - делает сайт вывод в связи с демонстративным появлением г-н Локтева рядом с краевым прокурором. Он также намекает на то, что вслед за своим бывшим шефом (в обстановке массового общественного недовольства на прошлой неделе он демонстративно получил должность представителя своего преемника - губернатора Виктора Томенко - в Совфеде), и Сергей Локтев - после короткого периода выжидания - теперь не исключает для себя вероятности возврата на какую-либо властную позицию.

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