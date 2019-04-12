В махинациях с муниципальными квартирами в Барнауле подозревают руководителей города и начальника главка МВД.

12.04.2019

12 апреля издания группы Эвалар (Сибирская медиа-группа, СМГ) публикуют материалы, в котором высказываются развернутые подозрения в противоправных манипуляциях с муниципальными квартирами в адрес группы бывших и действующих руководителей краевого центра, а также бывшего начальника УВД Барнаула (ныне он возглавляет главк МВД в ЕАО). Первоначальная публикация вышла на сайте ИА Толк, затем с минимальными правками она была продублирована в других изданиях СМГ.

Фактически речь идет о том, что принадлежащие семье влиятельных на Алтае предпринимателей Прокопьевых медиа сделали заявку на крупнейший за последние годы коррупционный скандал – в случае подтверждения подозрений, речь может пойти не только об отставке и уголовном преследовании замешанных чиновников, но и об общей смене в Барнауле скомпрометированной управленческой команды.

В материалах СМГ речь идет о претензиях в вероятном неправомерном бесплатном получении чиновниками муниципальных квартир по договору социального найма по программе для малоимущих.

В материале названы фамилии управделами администрации Барнаула, председателя орагнизационно-контрольного комитета Юрия Еремеева, бывшего главы города и председателя Барнаульской гордумы Людмилы Зубович, бывшего руководителя комитета информполитики горадминистрации Станислава Тетерятника, начальника территориального управления микрорайона Затон администрации Центрального района Барнаула Андрея Франка, председателя комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Александра Кощеева, бывшего начальника УМВД Барнаула Александра Добровольского. Сообщается также, что Франк, Тетерятник и Зубович свои квартиры затем приватизировали.

"Чиновники барнаульской администрации могли незаконно быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий...Чиновники не скрывали, что оформили квартиры по соцнайму – это указано в декларациях, которые они подавали," – пишет Толк.

Издание, однако, весьма туманно описывает источники своей поразительной осведомленности. Хотя в тексте публикации содержится ссылка на имеющие формально открытый статус декларации чиновников, эваларовские СМИ не скрывают, что основой их информированности стали неназванные инсайдеры. Так, в публикации упоминается некий переданный в редакцию ИА Толк "документ". "В документе, где указаны данные о барнаульцах, получивших муниципальное жилье, есть и другие достаточно известные фамилии", - говорится в публикации. Полный список людей, указанных в "документе, не приводится. Также издание ссылается на некоего инсайдера, "знакомого с ситуацией", который пояснил, что "на квадратных метрах муниципального фонда проживают якобы не работники администрации, а их родственники".

Медиа группы Эвалар почти весь период своего существования активно участвовали в информационных войнах – то на стороне местного губернатора, то против него. Последний год семья Прокопьевых демонстрирует весьма теплые отношения с нынешним главой края Виктором Томенко, а топ-менеджер СМГ был даже инкопорирован ею в краевое правительство, заняв там пост руководителя губернаторской пресс-службы.

В этой связи не исключено, первичные инициаторы скандала могли находиться в краевом правительстве и среди близких к нему местных силовиков. Эти люди, вероятно, лишь воспользовались медийными возможностями Эвалара.

Ранее о команде Томенко на Алтае уже говорили о том, что она хотела бы сменить управляющую Барнаулом команду, имеющую репутацию низкокачественной и криминализированной. С этим желанием, например, связывали инициированный прокуратурой недавний скандал вокруг массовых претензий к депутатам гордумы Барнаула в нарушениях при подаче имущественных деклараций. В соцсетях рассуждали о вероятности того, что судебный иск к депутатам может вызвать их массовые отставки, перевыборы БГД и досрочную смену сити-менеджера и его команды.

Однако, в финале "городским" удалось отбиться от иска "малой кровью".

В этой связи "вторая серия" коррупционных претензий к барнаульским чиновникам, неожиданно всплывшая в формально независимых, но реально близких к губернатору СМИ, выглядит весьма симптоматично.

При этом новая тема выглядит безусловно более перспективной. Если даже в претензиях к чиновникам и полицейскому полковнику не будет найдена криминальная составляющая, массовое непубличное получение социальных квартир с помощью сомнительного признания себя малоимущими через зависимые структуры – безусловно, сама по себе достаточная причина для смены в Барнауле управленческой команды.

Медиа СМГ сообщают том, что они обратились за комментариями в администрацию Барнаула. Ответа - вполне ожидаемо - пока нет. Также никак пока не отреагировали на публикации и местные силовики.

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