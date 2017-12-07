В крупнейшем вузе Алтая преподаватели потребовали радикального повышения зарплаты.

07.12.2017

В крупнейшем вузе Алтая – Алтайском государственном техническом университете (АГТУ) – на текущей неделе стала распространяться составленная группой преподавателей петиция с требованиями радикального повышения зарплат и административно-экономических изменений в модели управления этим вузом. Авторы обращения скрывают свои имена, возможно, опасаясь репрессий. Также пока нет данных о том – какой уровень поддержки вызвала их инициатива среди преподавателей университета.

Действующий в Барнауле с 1941 года АГТУ был развернут здесь на базе эвакуированного на Алтай с Украины Запорожского машиностроительного института. С начала века динамично развивающийся университет наряду с Алтайским госуниверситетом входит в число ведущих вузов Алтая, АГТУ также длительное время включается составителями рейтингов в группу ста ведущих вузов России. По численности студентов (более 30 тысяч) АГТУ является крупнейшим на Алтае высшим учебным заведением.

Поводом для обращения преподавателей к и.о. ректора вуза Андрею Маркову стало принятое в АГТУ решение о повышении стипендии для студентов – победителей олимпиад (до 25 тысяч рублей). Эта существенная сумма, превышающая даже среднюю зарплату в Алтайском крае, оказалась и ощутимо выше зарплат большинства преподавателей техуниверситета (до начала текущего учебного года зарплата ассистента в АГТУ составляла лишь 7,5 тыс. рублей), что вызвало их обиду.

В составленной преподавателями петиции они требуют от и.о. ректора повысить минимальный размер зарплаты преподавателя в АГТУ до 25 тысяч рублей. Недовольство преподавателей также вызывает существенный (до 37% по их подсчетам) сверхнормативный рост административно-управленческого аппарата университета. Они утверждают, что только за счет сверхнормативных университетских чиновников преподаватели в 2014-2015 годах теряли в среднем про 7 тысяч рублей в своих зарплатах ежемесячно, а сумма неэффективных расходов по такой статье в эти годы составляла 78 и 76 млн рублей. Также авторы петиции выступают против манипуляций администрации вуза для того, чтобы формально выполнить т.н. "майские указы" Путина и требуют прозрачности в управлении университетом.

Реакция управляющей АГТУ команды на неожиданно возникшую в вузе и уже обсуждающуюся в соцсетях инициативу его преподавателей пока неизвестна.

Неожиданно возникший одновременно с фактическим началом президентской кампании в одном из беднейших российских регионов крупный социальный конфликт, вероятно, имеет потенциал к быстрому нарастанию напряженности.

На фото: зимняя уличная голодовка сотен требующих зарплаты рабочих тракторного завода в Рубцовске в свое время стала поводом для многочисленных публикаций в СМИ и едва не стала финалом карьеры местного губернатора.

Так, петиция уже привлекла внимание алтайских политиков. Так, по этому поводу высказался бывший региональный лидер КПРФ, экс-депутат российского парламента Сергей Юрченко, в активе которого ряд крупных и успешных протестных "зарплатных" акций на Алтае. Он полагает, что успех инициативы может быть связан только с готовностью ее организаторов идти на обострении конфликта, вплоть до проведения забастовки в крупнейшем вузе Алтая. "Либо выполнение требований, либо бойкот, в крайнем случае забастовка", - отметил в этой связи лишившийся в 2016 г. своего поста в ходе конфликта с Зюгановым экс-лидер алтайских коммунистов.

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