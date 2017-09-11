В Кремле по итогам выборов готовятся сменить до 10 губернаторов.

11.09.2017

Итоги выборов 10 сентября в Кремле рассматривают как поддержку населением курса на формирование нового поколения управленцев, сообщает РБК. Замена глав регионов продолжится осенью, в отставку могут быть отправлены до десяти губернаторов, заявило РБК со ссылкой на кремлевских инсайдеров.

В администрации президента считают, что итоги выборов 10 сентября, на которых победили все новые главы регионов продемонстрировали популярность курса на изменения в губернаторском корпусе и формирование нового поколения управленцев, излагает РБК заявления источника, близкого к Кремлю, и федерального чиновника.

Кремль продолжит омоложение и обновление губернаторского корпуса: этой осенью ожидается замена порядка десяти глав регионов, уточняет близкий к Кремлю собеседник РБК и подтверждает другой источник, близкий к администрации президента. Логично, если обновление губернаторского корпуса с учетом успешного опыта прошедших выборов продолжится, соглашается федеральный чиновник в беседе с РБК. Отставок запланировано много, сказал РБК другой федеральный чиновник. В каких регионах сменятся руководители, собеседники РБК говорить отказались.

Впервые сообщения о планах Кремля отправить в досрочную отставку осенью ряд губернаторов, обозначив тем самым положительный фон начала президентской кампании Путина, появились в начале лета. Тогда в СМИ назывались шестеро глав проблемных территорий, включая и продлившего в 2014 году свой мандат на третий срок губернатора Алтайского края Александра Карлина.

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