В Камне-на-Оби вновь кризис с отоплением: возможно, предстоит медэвакуация больных из ЦРБ.

10.12.2018

О проблеме с подачей тепла в центральную районную больницу Каменского района говорили в конце дня 10 декабря на совещании в правительстве Алтайского края. Предыдущий отопительный кризис, затронувший до 10 тысяч человек в Барнауле, был ликвидирован в основных чертах лишь за несколько часов до этого совещания.

Тем не менее, новая проблемная зона по отоплению в Алтайском крае не заставила себя ждать – и вновь ей оказался Камень-на-Оби, где недавно уже вводилось ЧС в связи с проблемами в этой отрасли.

На сей раз министр здравоохранения края Дмитрий Попов доложил о том, что "напряженная ситуация сегодня складывается в центральной районной больнице Каменского района. Учреждение отапливается от муниципальной котельной, температура в помещениях держится на уровне 19 - 20 градусов, для поддержания норматива используются тепловая пушка и электрообогреватели. Кроме того, в инфекционном отделении Каменской ЦРБ температура упала до 14 градусов, рассматривается вопрос о переводе пациентов".

Глава краевого Минздрава, однако, надеется, что удастся обойтись без экстренной эвакуации больных: «Медицинскую эвакуацию мы пока не предпринимаем, помещения «догреваем» до нужной температуры. До главы муниципалитета информацию донесли, надеемся на скорейшее выравнивание ситуации».

В ответ на доклад главы Минздрава губернатор Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ края Ивану Гилеву подключиться к решению задачи по нормализации теплоснабжения ЦРБ Каменского района.

Нет комментариев