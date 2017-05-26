В Бийске пройдет новый митинг с требованиями отставки Карлина и Громогласовой.

26.05.2017

27 мая в Бийске планируется проведение согласованного с властями митинга с требованием отставки главы города Лидии Громогласовой и губернатора Алтайского края Александра Карлина. Об этом сообщает ИА Росбалт. В марте в алтайском наукограде под этими лозунгами уже прошел митинг, неожиданно впервые за много лет собравший несколько тысяч горожан. Организатором и мартовского, и ожидаемого в субботу митингов стал местный гражданский активист Евгений Корчагин.

По словам Корчагина, основными требованиями митинга станет отставка Карлина, за которую будут собирать подписи для передачи в администрацию президента РФ, а также требование восстановления всенародных выборов мэров.

Столь же негативное отношение выражают общественники в адрес главы города Лидии Громогласовой, фактически единолично сейчас руководящей алтайским наукоградом после вчерашней отставки главы администрации Николая Нонко.

«Город Бийск, как самый крупный наукоград страны и второй город по численности населения в крае, за период управления губернатора Карлина и его ставленников Громогласовой и Нонко опустился по всем показателям ниже других городов края, занимая последние места в этих рейтингах, как по уровню зарплаты, количеству ввода жилья, количеству рабочих мест, так и катастрофическому положению в сфере культуры, здравоохранения. На этом фоне глава города Громогласова делает резкие заявления в сторону жителей города и мотивирует свое нежелание идти на диалог с ними тем, что ее назначил губернатор, а не народ», — цитирует Росбалт заявление одного из организаторов митинга, левого бийского активиста Сергея Горра.

Мартовский митинг Корчагина и его сторонников в Бийске прошел без организованных властями провокаций. Однако, с тех пор управляющие краем и наукоградом команды пришли в себя и в апреле и мае встречали любые попытки группы бийских общественников-идеалистов обратиться к избирателям организованным противодействием, для которого привлекались угрожающие уличным насилием нелегальные экстремистские группировки.

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