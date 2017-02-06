В Бийске обсуждают планы губернаторской команды по закрытию роддома.

06.02.2017

К спонтанно возникшей в соцсетях дискуссии вокруг вероятных планов губернаторской команды фактически закрыть в Бийске роддом на базе горбольницы N2 привлек внимание депутат гордумы Бийска Станислав Москаленко. А непосредственным автором вызвавшего оживленную дискуссию заявления в сети Одноклассники стала 46-летняя местная жительница Марина Носова.

Женщина утверждает, что Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (ныне - краевое Министерство здравоохранения) 30.12.2016г. был издан приказ № 735 "Об установлении коечного фонда краевых медицинских организаций на 2017год", предполагающий сокращение коечного фонда Акушерского стационара КГБУЗ Городская больница №2 на 75%.

Номер приказа по реформированному ныне в министерство ведомству точно соответствует дате его издания, однако в опубликованной на сайте Минздрава базе документов приказ под этим номером отсутствует (впрочем, база публикует лишь часть таких приказов). В этой связи, хотя текст документа недоступен, есть все основания отнестись серьезно к тревожным сообщениям из Бийска, где в 2017 году идет массовое сокращение сетей социальных учреждений.

"Соответственно все врачи, акушерки, медицинские сестры отделения новорожденных, санитарочки — остаются без работы и соответственно без каких-либо средств к существованию, роддом ЦГБ не сможет обеспечить всем место работы, и 130 человек специалистов вынуждают идти на улицу, где искать работу????!!!! У всех дети, многие одинокие матери, у каждого есть обязательства перед банками — кредиты, у многих сотрудников тяжелое семейное положение дети — инвалиды, мужья — инвалиды, как выживать или выжить в наше нестабильной время, когда являешься единственным кормильцем в семье", - пишет автор заявления.

Носова, однако, почему-то винит в случившемся не реальных авторов сокращений – 12-ый год управляющую краем губернаторскую команду – а неких "депутатов".

"Наши депутаты вершат суд над людьми не задумываясь о судьбах их детей и родственниках. А мы за них голосовали, думали они нас защитят, специально выбирали в Думу медиков ,что они знают все проблемы в медицине и будут помогать, но увы это только фикция и видимость. В нашем городе кучка депутатов решила судьбу роддома, но не подумали что оставлять 1 роддом в городе нельзя, в связи с большой загруженностью роддома ЦГБ, есть большая вероятность вспышки заболеваемости среди новорожденных и родильниц, поэтому нельзя создавать скученность, должен быть еще один резервный роддом, в Барнауле их 5 и еще открылся перинатальный центр, чтобы прокормить Барнаул надо закрыть в нашем городе роддом", - пишет Носова.

Автор заявления предупреждает о росте социальной напряженности в алтайском наукограде и окрестных районах в связи с ожидаемым закрытием роддома: "Наша скорая помощь всех на роды без предупреждения уже с января возит в роддом ЦГБ, ни смотря на то, хочет женщина там рожать или нет, право выбора роддома есть у всех женщин, но сейчас существует негласный приказ, всех везти в ЦГБ. Из районов женщины звонят и городские беременные, и спрашивают, правда ли что роддом закрыт, в городе сложилась напряженная обстановка, администрация ни во что не вникает, это не метод решить финансовые проблемы, здоровье матерей и новорожденных это основной приоритет, а способ побольше заработать сертификатов — это уже мещанство, деньги — их всегда мало, но что будет, когда сертификаты отменят в 2018, какое отношение будет к женщинам...".

В ходе обсуждения бийчане дополняют опасения, высказанные Носовой, с сведениями о том, что сокращения могут коснуться не только роддома в этой больнице, но и прочих ее подразделений – почти всех отделений, включая службу экстренной помощи и травмпункт. "Куда катится город. Библиотеки закрывают, школы закрывают, сады закрывают, людей сокращают. Да осталось роддомы закрыть.! Для полного счастья. Они все пытаются сократить бюджеты. Зато себе зп повышают", - пишет в ответ еще одна местная жительница. "И школы,и город вымрет, освободится место для заселения китайцами. Вот так тихим сапом и вершатся судьбы людские", - вторит ей другая бийчанка.

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