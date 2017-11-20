В Бийске избили руководителя группы сторонников Мальцева – Сергея Горра (обновлено).

20.11.2017

В Бийске ночью на улице был избит известный в алтайском наукограде общественник – 29-летний Сергей Горр. Источники расходятся в оценке даты инцидента – большая часть говорит о ночи с 18 на 19 ноября, однако некоторые – о ночи с 19 на 20 ноября.

"Произошло все ночью . Выйдя из подъезда, перешел через дорогу на остановку "Приобье", достал телефон и хотел вызвать такси. В этот момент сзади подбежал человек и стал меня душить. Остальные, примерно шесть человек, наносили удары по голове...На определенный момент я потерял сознание, очнулся весь в крови. Первым делом осмотрелся. Деньги, документы и мобильный телефон нападавшие не взяли. Добрался до ближайшей больницы, где меня до утра определили в реанимацию, а утром перевели в палату. После я отказался от медпомощи, опасаясь за свою безопасность", - публикует сайт Amic.ru рассказ молодого политика об обстоятельствах нападения, ставшего поводом для активных дискусий в соцсетях.

Примечательно, что нападение на общественного деятеля не имело признаков уличного ограбления. Помимо того, что преступников не заинтересовали ценности в карманах у Горра, он отметил их подготовку к нападению - на руках у нападавших были байкерские перчатки с достаточно жесткими элементами в области казанков рук.

Данных о том, как оценивают медики нанесенные Горру травмы, пока нет. Сам он говорит, что чувствует себя "удовлетворительно, но повредили гортань, множественные гематомы в области висков, затылка, а также перебит нос".

Это не первое уличное нападение на бийского общественника. 2 декабря 2011 года тогда еще 23-летний Горр и его товарищ – Дмитрий Степанчук вели на улицах Бийска агитацию за кандидатов КПРФ. В 16.00, когда они находились в районе ул. Севастопольской, к ним подошли четверо парней, и пояснили, что агитируют за тогдашнего кандидата от "Единой России" Константина Шебалина (ныне – депутат гордумы Бийска от КПРФ), который проходил по этому округу - N30. Они выразили недовольство тем, что агитаторы КПРФ раздают агитматериалы и критически высказываются в адрес "партии власти" и т.п. Горр и и его товарищ вступили в перепалку. В итоге сторонники "единороссов" начали драку, по итогам которой агитаторы КПРФ попали в Центральную городскую больницу. Горр тогда получил сотрясение мозга, у него было сломано ребро.

Бийская полиция после инцидента 2011 года всеми силами пыталась увильнуть от его расследования. Близкую к этому реакцию местные полицейские продемонстрировали и в 2017 году. Amic.ru в этой связи публикует довольно странно звучащий комментарий пресс-службы МУ МВД России "Бийское": "У нас официального обращения с его стороны не было, то есть факта избиения не зафиксировано. Накануне его родственники написали заявление, что не могут связаться с ним по телефону. Участковый с ним связался, он опрошен, находился после этого дома. То есть на данный момент никаких обращений в полицию за помощью с его стороны не было".

Возможно, именно нежелание алтайской полиции проводить расследование, в ходе которого могут всплыть имена высокопоставленных лиц, стало причиной того, что после второго нападения Горр не стал писать заявление МВД.

"Полиция была у меня утром в палате, я отказался писать заявление в полицию по причине того, что ранее, в 2012 году, я попадал в похожую ситуацию. Был избит в подъезде за агитацию за КПРФ. Было возбуждено уголовное дело, где главным фигурантом проходил известный в городе депутат. В итоге заказчики ушли от ответственности, а на меня оказывалось давление со стороны криминальных элементов," – цитирует Amic.ru заявление пострадавшего активиста.

В алтайских СМИ обращают внимание на то, что за несколько дней до нападения Горр стал распространять в медиа информацию о забастовке в Бийске группы водителей пассажирских автобусов, которая началась после того, как власти города власти расторгли контракт на пассажирские перевозки с ООО "При-Мар". Сфера общественного транспорта в Бийске имеет репутацию крайне коррумпированной, а о ряде ее участников там говорят, как о близких к криминалу.

Стоит также отметить то, что последний год Горр сообщал о себе как о фактическом координаторе действующей в Бийске ячейки сторонников Вячеслава Мальцева, вокруг активистов движения которого в регионах сейчас происходят различные инциденты.

В свою очередь пропагандисты властей и спикеры действующего в Алтайском крае экстремистского подполья в ответ на инцидент начали вбрасывать в медиа-пространство разнообразные версии, отводящие внимание от вероятной причастности к нападению тех или иных представителей власти.

Многочисленные публикации в СМИ о нападении на известного на Алтае общественника сняли вопрос о наличии его заявления о преступлении. Однако, несмотря на это ни ГУ МВД по краю, ни краевое управление СКР по-прежнему ничего не сообщают о предпринятых им мерах по расследованию резонансного нападения.

В этой ситуации известный на Алтае политик Олег Боронин призвал федеральных руководителей силовых структур взять на контроль расследование нападение на Горра "через головы" своих подчиненных в Алтайском крае.

"Могло произойти все, что угодно, и причины нападения на самом деле могли быть какие угодно, - комментирует бийский инцидент возглавляющий муниципалитет в пригороде Барнаула экс-кандидат в губернаторы Алтайского края. - Но... Сергей Горр - известный в Алтайском крае оппозиционный общественно-политический деятель. Причем представляет он так называемую "несистемную" оппозицию. И поэтому версию о политической подоплеке нападения, как я считаю, необходимо рассматривать в качестве одной из приоритетных. Тем более, что в настоящее время в Бийске весьма нестабильная социально-политическая ситуация, к тому же в этом крупном городе Алтайского края идет сейчас своего рода "передел сфер влияния и власти". Понимаю, что за это мнение могу быть подвергнуть в определенной степени справедливой критике (мол, права, жизнь и здоровье всех граждан должны защищаться одинаково), но думаю, тем не менее, что в силу политического момента было бы правильным, если бы расследование вокруг нападения на Сергея Горра было взято на контроль федеральным руководством правоохранительных органов".

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