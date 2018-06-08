В Бийске документально подтвердили, что инициатива резкого роста тарифов исходит от алтайского губернатора.

08.06.2018

Экс-депутат Бийской гордумы Станислав Москаленко 8 июня опубликовал документы БГД, раскрывающие авторов и ряд формальных параметров реализуемого сейчас властями плана по резкому повышению коммунальных тарифов в Алтайском крае.

Как и ожидалось, сомнительная инициатива принадлежит правительству Алтайского края – именно его решения, принятые в последние недели полномочий губернатора Александра Карлина и стали в последние дни поводом для проведения серии экстраординарных сессии представительных собраний алтайских городов, которых вынуждают давать согласие на резкий рост коммунтарифов (наличие такого согласия требует федеральное законодательство).

При этом стоит отметить, что фактическое исполнение сомнительного плана происходит в Алтайском крае уже после отставки управлявшего им длительное время тандема – г-на Карлина и его первого заместителя Сергея Локтева. В итоге эмиссарам теперь уже врио губернатора Виктора Томенко удалось "протащить" сомнительные решения через плотно контролируемые краевыми властями гордумы Барнаула и Бийска. А вот горсоветы Рубцовска и Камня-на-Оби взбунтовались – депутаты там саботировали фактически назначенные им губернатором чрезвычайные сессии по вотированию роста тарифов.

Значимым фактом представляется то, что кампания по повышению коммунтарифов проходит в Алтайском крае фактически в засекреченном режиме. Ни одно из профильных по данной проблематике ведомств в правительстве региона не сообщает никакой информации по этому имеющему большую общественную значимость вопросу.

7 июня в Департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике в ответ на запрос сайта Что делать? также заявили, что отказываются от предоставления какой-либо официальной информации по карте планов изменения тарифов на второе полугодие и комментариев действий краевого правительства в этой сфере.

Тем временем опубликованные Москаленко документы Бийской гордумы, свидетельствуют о том, что депутатами здесь негласно было принято решение об увеличении индекса предельного роста тарифа на горячую и холодную воду (для потребителей, не установивших водосчетчики). С 3 мая по 30 июня депутаты задним числом согласовали рост такого индекса на 22%, а с 1 июля – на 29%.

Предполагается, что затем г-н Томенко должен окончательно утвердить рост тарифов по всему региону губернаторским указом. Его проект упоминается в документах БГД, однако сам этот документ пока недоступен.

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