В Барнауле власти с помощью экстремистов пытаются сорвать проведение 12 июня акции сторонников Навального.

30.05.2017

Инцидент, в ходе которого управляемая чиновниками группа неизвестных экстремистов угрожала организаторам намеченной на 12 июня акции оппозиционера Алексея Навального, произошел 29 мая в администрации Барнаула. В этот день организаторы акции посетили офисы местных властей в десятках городов России, с тем, чтобы уведомить о проведении своего мероприятия. В нескольких городах, включая Барнаул, эти визиты завершились инцидентами.

К зданию горадминистрации в Барнауле активисты местного штаба Навального пришли еще до ее открытия, чтобы занять очередь на подачу уведомления. Однако, еще ночью возле мэрии уже дежурили несколько автомобилей с молодыми людьми. Ими руководил главный специалист отдела по обеспечению публичных мероприятий комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями горадминистрации Евгений Уваров, утверждают сторонники Навального.

Г-н Уваров – по основному образованию механизатор, однако затем он закончил Барнаульский юридический институт МВД РФ и Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. В нынешнем составе горадминстрации этот чиновник привлекается для курировании ряда программ силового характера, в частности, он является секретарем Координирующего штаба отрядов народной дружины Барнаула.

Управляемые Уваровым молодые люди рассказали о том, что они сидят у здания горадминистрации для подачи блокирующих заявок на уличные псевдо-акции на 12 июня еще с вечера предыдущего дня.

Утром 29 мая в процессе подачи заявок мирное соседство двух групп, однако, переросло в конфликт – рептильные "общественники" стали открыто угрожать активистам штаба Навального, пытаясь, по-видимому, спровоцировать потасовку в присутственном здании.

"Вот так всю ночь и просидели обе команды, а в 8 утра, когда открыли, они быстро пошли и встали толпой у кабинета канцелярии, пропустив одного своего внутрь. Был он там минут 15, из чего можно сделать вывод, что подавал он, как минимум, на 30 площадок (по 30 секунд на штампик на заявке). Антон Подчасов пытался снимать на камеру все происходящее, из-за чего несколько раз нарвался на угрозы в свой адрес: "не снимай нас, убери камеру, а ничего если твоя камера сейчас упадет и сломается, не дай бог выложишь в сеть видео - плохо тебе будет". Их задачей было просто не дать нам подать в 8 утра, и тем самым лишиться возможности судиться, и отсудить нормальную площадку. Теперь 12 июня весь город будет занят пикетами НОД или кем-то еще, на каждом будут по 2 человека, или никого. Но задача сорвать митинг против коррупции 12 июня будет выполнена. Даже если нам согласуют где-то на Южном, туда явно придет мало народу", - рассказала об обстоятельствах конфликта один из руководителей штаба Навального Ольга Фотиева.

В финале дня 29 мая об инциденте в Барнауле высказался в своем блоге и сам Навальный, связав конфликт с позицией губернатора Алтайского края Александра Карлина.

А ряд близких к местным экстремистам сайтов 30 мая по итогам конфликта опубликовали угрозы организаторами акции Навального от лица ряда экстремистски настроенных общественников, близких к местным силовикам. "У нас немало молодых людей, которые покажут этим ребятам, где граница дозволенного. Ждать осталось не долго," – в частности заявил в этой связи представляющийся руководителем ликвидированного профсоюза Андрей Маевич, предположительно являющийся одним из руководителей экстремистского подполья в краевом центре.

На снимке Артема Косарецкого: тренированные молодые люди, пришедшие к мэрии Барнаула для подачи псевдо-заявок, отворачиваются от камеры.

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