В Барнауле власти начали разборку основных конструкций купеческой усадьбы, на месте которой хотят построить башню для прокуратуры.

17.04.2019

17 апреля в Барнауле была начата разборка основных конструкций усадьбы купца Михайлова, ставшей поводом для острого общественного противостояния. Выведенное властями региона несколько лет назад из состава охраняемых памятников архитектуры здание в центре Барнаула сегодня стало площадкой, на которой намерено построить многоэтажный офис для себя прокуратура Алтайского края.

Намерение властей снести здание стало поводом для острого конфликта – в адрес губернатора, властей краевого центра и силовиков было направлено несколько обращений известных общественников, в городе прошли пикеты с протестом. А группа деятелей культуры даже заявила о том, что она намерена захватить здание и устроить там сквот, протестуя против планов его сноса.

Однако, какой –либо реакции со стороны властей на протесты не было. Впрочем, таковой можно считать то, что в здании была начата разборка основных несущих конструкций.

"Сегодня была демонтирована кровля на основном здании, так называемой усадьбы купца Михайлова, постройки нач. XX века, в Барнауле. На очереди стены", - пишет на своей странице в Фейсбуке епископ алтайских лютеран, историк Александр Франц.

Накануне он направил губернатору Виктору Томенко имевшее большой общественный резонанс обращение с просьбой вмешаться в конфликт и спасти историческое здание. Однако, фактической реакцией на это стало лишь начало работ по его разборке.

Один из лидеров общины алтайских немцев в этой связи выражает тревогу будущим проекта "туристического кластера" в Барнауле. Инцидент с "усадьбой Михайлова", по мнению г-на Франца, убедительно показал, что и без того проблемное начинание, куда, однако, было инвестировано более миллиарда бюджетных средств, по-видимому, на сегодня мертво.

"17 апреля 2019 года, после продолжительной комы, не смотря на проводимые реанимационные мероприятия, ушел из жизни, тот на кого возлагались столь большие надежды, кто был нам дорог....Барнаульцы и гости города, все знавшие его люди, теперь могут проститься с усопшим...

С теплотой и тихой грустью мы будем вспоминать о нем...

Прости нас, барнаульский туристический кластер, что не уберегли тебя", - пишет в этой связи известный на Алтае лютеранский пастор.

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