В Барнауле власти готовят к передаче в частные руки популярное у горожан озеро.

29.11.2017

29 ноября администрация Барнаула сообщила о своем намерении передать для бизнес-эксплуатации популярное у горожан озеро в районе поселка Казенная заимка.

Озеро предполагается в аренду для целей рыбоводства. В официальном сообщении об этой инициативе озеро именуется "рыбоводным участком на реке Землянуха в Ленинском районе, в 300 метрах юго-западнее поселка Казенная Заимка", общей площадью 25 гектаров. Администрация приводит некие цифры, именуя их координатами водного объекта, однако они не дают возможности соотнести водоем с местонахождением на карте.

Общие данные о расположении водоема и его заявленная площадь с высокой степенью вероятности позволяют предположить, что речь может идти о популярном у барнаульцев крупном озере, носящем неофициальное название Карповое (оно непосредственно граничит с соседним с Казенной Заимкой садоводством Озерное).

Последние годы вокруг этого озера активно развивалось строительство рекреационных объектов, на нем действует платная зона отдыха, также ранее оно было популярно как место платной рыбалки (это и ряд соседних озер эксплуатировало ООО Корал).

Странная характеристика озера как "участка на реке Землянуха", по-видимому, имеет сугубо документальное происхождение – фактически такая река давно не существует, в какой-то мере возникая лишь в период весеннего половодья, и наполняя лежащие в ее ложе цепь озер-прудов.

Целью инициативы властей является получение средств из бюджета Алтайского края для будущего бизнес-владельца озера. В горадминистрации подчеркивают, что краевым правительством края с этой целью разработана система поддержки этого направления. "Чтобы выделить водоём под аквакультуру, минприроды Алтайского края готовит необходимый пакет документов с предложением и направляет в Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (г.Новосибирск)", - говорится в официальном сообщении.

Предполагается, что 2 декабря в 10.00 в ДК входящего в состав Барнаула поселке Научный городок пройдет "общественное обсуждение предложений по выделению рыбоводного участка".

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