В Барнауле требуют изобличить высокопоставленных покровителей задержанного при получении взятки начальника следственного управления городского УВД.

20.01.2017

Скандал вокруг недавнего задержания при получении крупной взятки начальника Следственного управления УМВД России по городу Барнаулу Андрея Арестова получил неожиданные последствия. Представители алтайской общественности вспоминают целый ряд сомнительных дел, расследуемых последние годы ведомством Арестова и выражают сомнения, что задержанный подполковник юстиции был верхним звеном вскрытой в алтайском полицейском ведомстве коррупционной цепочки.

О возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника городского УМВД (и одновременно начальника Следственного управления этого ведомства) 19 января сообщила пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. 18 января подполковника юстиции задержали при получении части взятки сотрудники ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере). Кроме того, в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) подозревается его знакомый

Следствие утверждает, что в 2016 году Арестов предложил неназванному гражданину передать ему взятку за снятие ареста с имущества по уголовному делу, находящемуся в производстве его следственного органа, а также за его прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия. Для передачи взятки Арестов договорился со своим знакомым о посредничестве, поспособствовав ему в достижении и реализации соглашения по получению взятки.

С мая 2016 года по январь 2017 года подполковник получал различными частями взятку в особо крупном размере в виде денег на общую сумму 1,2 млн рублей, как часть ранее оговоренной суммы.

Однако, 18 января Арестов и его посредник-знакомый при очередном получении денег были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Задержание высокопоставленного офицера МВД вызвало неожиданную реакцию – алтайские общественники стали делиться в соцсетях информацией о том, что ряд уголовных расследований, проводимых в последние годы под кураторством Арестова, носили сомнительный характер и рождали обоснованные подозрения в том, что они также могли сопровождаться взятками.

"Он в наше поле зрения попадал несколько раз, - пишет в этой связи 20 января руководитель регионального центра Трансперенси Интернешнл Россия Станислав Андрейчук. Известный рядом имевших большой общественный резонанс антикоррупционных расследований общественник отмечает, что именно Арестов был причастен к попыткам вести неправомерное уголовное преследование бывшего директора Молодежного театра Алтая Татьяны Козицыной. Несколько лет назад Козицына отказалась подписывать акты дорогостоящей бюджетной реконструкции МТА, в связи с существенными недоделками. Подозрения в коррупции при реконструкции театра тогда были высказаны на совещаниях с участием Путина. В ответ на это губернаторская команда добилась изгнания Козицыной из театра, а с ее подачи местная полиция инициировала против нее уголовное дело (вскоре, впрочем, развалившееся из-за полной несостоятельности).

Андрейчук также вспоминает, что подчиненные Арестову следователи сыграли крайне подозрительную роль в деле барнаульского предпринимателя Николая Карнаухова. Тогда пострадавший от мошенников бизнесмен пытался найти на них управу в местной полиции, однако в итоге он "жаловался на то, что следователи затягивали уголовный процесс по распоряжению как раз Арестова. Мы даже помогали передать документы в то же ФСБ, но результата не было. В результате, семья Карнаухова проиграла суды и осталась без дома, а Арестов, видимо, получил определенное вознаграждение".

Станистав Андрейчук выражает мнение о том, что все эти подозрительные эпизоды задержанный подполковник мог курировать лишь при наличии высокопоставленных покровителей: "Очевидно, что вытворять все это он не мог без "крыши" где-то наверху, поскольку жалобы на него правоохранителям шли постоянно".

Общественник надеется, что после задержания при получении взятки сдвинется с мертвой точки также и расследование прочей деятельности всей коррупционной группы, в которую мог входить задержанный начальник Следственного управления УМВД. "Докрутят ли они теперь всю цепочку или остановятся исключительно на бывшем следаке - вот главный вопрос. Ну и интересно, поднимут ли из архива заявление Карнаухова, которое он писал летом, чтобы покопать и тех, кто к нему обращался за "услугами"?, - резюмирует Андрейчук.

Впрочем, эти надежды могут оказаться не реализованными - 20 января Октябрьский райсуд Барнаула демонстративно отправил подполковника на период следствия лишь под домашний арест, оставив ему широкие возможности влиять как на его ход и результаты, так и общаться с вероятными подельниками.

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