В Барнауле СКР нашел нелегальный банк, работавший под крышей местной полиции.

04.12.2017

4 декабря управление СКР по Алтайскому краю сообщило о начале расследования необычного уголовного дела - о незаконном банке, действовавшем в этом городе под прикрытием двух сотрудников местной полиции. Дело против организованной преступной группы (как ее квалифицирует СКР) возбуждено по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствие утверждает, что в 2014 году житель Барнаула (данные о нем не сообщаются) "с целью получить личное неконтролируемое государством обогащение в крупном размере, создал организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Для осуществления противоправной деятельности он привлек двух сотрудников полиции, а также иных лиц.

На протяжении двух лет участники организованной преступной группы, в зависимости от распределенных ролей, проводили операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по банковским счетам, инкассации денежных средств и ведению кассового обслуживания. Указанное осуществлялось в нарушение требований законодательства в сфере банковской деятельности без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии Центробанка".

Из сообщения СКР сложно оценить направления и размах многолетней деятельности нелегального барнаульского банка. Сообщается лишь о том, что участниками ОПГ был извлечён преступный доход в несколько миллионов рублей, который распределялся между ними.

Из сообщения, однако, не вполне понятно – действовал ли незаконный банк в полностью подпольном режиме (в стиле неофициальных квазибанковских структур, поддерживаемых рядом национальных общин), либо все-таки имел некую форму легального существования (название, публичный офис и т.п.). В последнем случае, впрочем, встает вопрос о наличии у него покровителей помимо двух полицейских – как минимум, среди представителей местной власти и сотрудников финансового регулятора.

Возможно, именно с этим могли быть связаны распространившиеся к концу дня 4 декабря в правительстве Алтайского края и бизнес-сообществе слухи о серьезных неприятностях с силовиками, якобы возникших в этот день у ближайшего партнера местного губернатора. По другой версии, впрочем, они могут быть связаны с начатым по инициативе местных спецслужб очередном формально антикоррупционном расследовании – на сей раз операций вокруг площадки бывшего стадиона Локомотив.

Двум же сотрудникам полиции (имена и должности их не оглашаются), участвовавшим в незаконной банковской деятельности, уже предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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