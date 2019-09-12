В Барнауле – серия обысков в квартирах экс-руководителей штаба Навального (обновлено).

12.09.2019

О начавшейся утром 12 сентября в Барнауле серии обысков по месту жительства бывших активистов местного штаба оппозиционера Алексея Навального сообщил общественник Виктор Рау. По его словам, с ним связались двое руководителей "первого" штаба Навального в Барнауле (он был закрыт в марте 2018 г.) – Артем Косарецкий и Ольга Фотиева. Они рассказали о том, что по месту их жительства сейчас проводятся обыски. По словам Рау, действия организаторов этой акции связаны с деятельностью Навального, апредположительно - с недавно выдвинутыми в адрес его сторонников в Москве обвинениями в "отмывании" порядка 1 млрд рублей.

По неподтвержденным пока данным, речь идет не о региональной инциативе алтайских силовиков, а о широкой репрессивной кампании - обыски проводятся в этот день в большой группе российских регионов, у максимально широкого круга активистов, некоторое время назад "засветившихся" в орбите работы штабов Навального. Так, например, об обысках у своих активистов в ряде регионов по этому делу утром 12 сентября сообщило занимающееся наблюдением за выборами движение Голос.

По словам Косарецкого, обыск в двух квартирах (его и родителей) проводился представителями СКР. Не исключено, что они могли быть проведены и у других общественных активистов.

Фотиева после переданного сообщения о том, что в ее квартиру пытаются ворваться силовики, перестала выходить на связь, отметил Рау. Артем Косарецкий на данный момент свободен – возможно, потому, что в момент проведения обыска он не присутствовал в квартирах, где он проводился.

В начале августа 2019 г. в соцсетях появились сообщения о том, что штаб Навального в Барнауле намерен возобновить здесь свою работу. Однако, за прошедший месяц он так и не смог пока обзавестись в краевом центре офисом. Стоит отметить также, что штаб "второго призыва" здесь возглавляют теперь другие активисты.

На фото: экс-руководитель штаба Навального в Барнауле Ольга Фотиева.

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