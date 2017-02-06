В Барнауле разворачивается кампания против странного многомиллиардного проекта строительства обводной дороги.

06.02.2017

Первое организованное общественностью Барнаула публичное мероприятие с претензиями к неожиданно проанонсированному здесь властями многомиллиардному проекту строительства вокруг этого города обводной автодороги пройдет здесь 7 февраля. Его организатором выступил недавно заявивший о себе независимый "Общественный совет развития Барнаула", демонстрирующий близость к местному отделению ОНФ. Именно в используемом ОНФ помещении и пройдет круглый стол «Будущее Барнаула через четверть века. Продолжаем обсуждать», в ходе которого общественники намерены высказать свои претензии к странному мегапроекту.

"Общественный совет развития" Барнаула" возник здесь в конце 2016 года, в ходе кампании против взывавших массовые претензии барнаульцев ряда положений разработанного властями нового проекта Генплана развития этого города. Пиком ее тогда стало самодеятельное собрание более чем тысячи барнаульцев, протестовавших против планов по размещению полигона ТБО. По итогам собрания продемонстировавшие испуг активностью жителей краевого центра власти Барнаула и фактически управлявшая этим процессом губернаторская команда свернули кампанию по "общественному обсуждению" Генплана. А губернатор Александр Карлин в своем блоге вскоре даже высказал общественникам в крайне раздраженной форме свое осуждение.

Самодеятельное общественное формирование формально не входит в состав пропутинского ОНФ, однако до сих пор координировало с ним свои акции и пользовалось помощью "фронтовиков". Новое мероприятие, впрочем, является собственной инициативой общественников, пояснили в исполкоме ОНФ.

Общественники задаются вопросом о том – чем на самом деле является проект строительства дороги «Обход г.Барнаула через р.Обь» - выходом из транспортного коллапса или освоением бюджетных средств?

"Немногим известно, что предусматривается условие платной эксплуатации проектируемой автодороги. Под ее строительство было зарезервировано 430 участков. Цена контракта только на проектирование составила 682 412 872 руб. 50 коп. Последствия строительства Обхода г. Барнаула могут быть весьма трагическими в год Экологии - вырубка огромного участка хвойного бора. Общественники попытаются выяснить, какие проблемы решит строительство этой дороги", - говорится в обращении Совета, разосланном местным СМИ.

В работе круглого стола приглашены принять уучастие ведущие архитекторы Барнаула, ученые, экологи, представители всех политических партий и общественники. Приглашены представители разработчика проекта «Обход г.Барнаула через р.Обь», представители власти - комитета по строительству, архитектуре и развитию города и министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

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