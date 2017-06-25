В Барнауле пытались поджечь офис штаба Навального.

25.06.2017

В ночь с 24 на 25 июня в Барнауле неизвестными была предпринята попытка поджога офиса штаба Навального. Местный штаб оппозиционера для своего офиса арендует помещение на первом этаже жилого дома на оживленной улице возле центральной площади краевого центра.

Экстремистов, однако, не остановила ни публичность места, ни опасность того, что пожар мог перекинуться на жилую часть здания.

В результате поджога пострадал пластиковый сайдинг, которым облицован фасад офиса, а также одно из окон.

Попытки поджогов офисов оппозиционеров (или их домов) отмечались в Алтайском крае и ранее. Обычно это было связано с политическим противостоянием как в рамках федеральных, так и рамках региональных кампаний.

Так, в ноябре 2006 года в Бийске неизвестные забросали бутылками с горючей смесью квартиру местного журналиста Федора Быханова. Еще об одном подобном случае вспоминает алтайский общественник Константин Емешин: "В свое время абсолютно аналогично поджигали наш офис "Союза правых сил" на Социалистическом 109. Правда там были несколько бутылок с зажигательной смесью. Естественно милиция никого не нашла и я не смог убедить даже, чтобы они забрали как вещественное доказательство сами разбитые бутылки со следами горючей жидкости".

Представитель штаба Навального в Барнауле Ольга Фотиева сообщила, что полиция была вызвана на место происшествия. Однако жители Барнаула в комментариях в соцсетях выражают сомнения в том, что местные силовики будут иметь возможность провести реальное расследование инцидента, в очередной раз свидетельствующего о том, что здесь сформированы и действуют подпольные экстремистские группы, предположительно пользующиеся покровительством властей и силовиков.

О том, кто может быть привлечен в их состав в качестве "пехоты", пишет Емешин: "А делают это всегда молодые ребята зазомбированные, иногда это ребята прошедшие боевые действия и мнящие себя патриотами... Просто им их поводырь дает команду "фас"... Зачастую я вижу этих ребят, когда им дают команду захватить место для митинга, чтобы помешать неугодным митингам... Часто их встречают под лейблом НОДа..."

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