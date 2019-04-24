В Барнауле осудили экс-руководителя крайправительства и двух риэлтеров – за мошенничество с квартирами для детей-сирот.

24.04.2019

23 апреля управление СКР в Алтайском крае сообщило об окончании длившегося несколько лет скандала вокруг резонансного мошенничества с квартирами для детей-сирот и инвалидов. В итоге тянувшегося почти 3 года следствия и суда приговор (в законную силу на сегодня он еще не вступил) получили бывшая член губернаторского кабинета Татьяна Филатова и ее бизнес-партнеры – двое криминальных риэлтеров.

Бывший начальник КГКУ «Региональное жилищное управление» (РЖУ) Филатова, (на момент совершения преступлений она работала начальником отдела управления правового и документационного обеспечения Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алткрая) получила 6 лет колонии общего режима, а риэлтеры Александр Махалов и Роман Подъяпольский – по 5,5 лет. Ранее СКР сообщал о том, что обвинение было предъявлено им троим риэлтерам, однако кто из них (и почему) смог избежать финального обвинительного приговора – не сообщается.

Операции Филатовой и партнеров с социальными квартирами были признаны мошенничеством в особо крупном размере, совершенным в составе оргпреступной группы.

СКР в комментарии по итогам суда излагает фабулу подготовленного им обвинения.

С января 2014 года по август 2016 года Филатова, работая одним из руководителем Главстроя (ныне – краевого Минстроя), "с целью извлечения выгоды путем мошенничества спланировала ряд преступлений, для чего вовлекла в их совершение сотрудников риэлтерского агентства города Барнаула. Чиновница в силу занимаемого должностного положения располагала необходимой информацией о планируемом проведении электронных аукционов по поставке жилья, первоначальной цене аукциона и требованиях, предъявляемых к поставляемым квартирам. Данную информацию она передавала подконтрольным ей риелторам, которые в рамках адресных инвестиционных программ подыскивали для заключения государственных контрактов по поставке жилых помещений квартиры детям-сиротам и детям-инвалидам, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, стоимость которых была значительно ниже стоимости, объявленной для аукциона. В дальнейшем путем введения в заблуждение продавцов подобранного жилья, действуя по доверенности от их имени и имени администрации Алтайского края, осужденные заключали договоры купли-продажи недвижимого имущества. Разницу между стоимостью квартир они похищали, распределяя ее между собой. Совместными действиями злоумышленники реализовали 75 жилых помещений, чем причинили бюджету Российской Федерации и Алтайского края имущественный ущерб в сумме более 16 миллионов рублей".

Дело Филатовой и ее партнеров получило в Алтайском крае большой общественный резонанс. Это связано как с ее положением члена кабинета экс-губернатора Александра Карлина, так и с тем, что жертвой махинаций стали дети – сироты и инвалиды. Сыграло свою роль и то, что в ходе своей работы в органах власти г-жа Филатова вела себя предельно публично. Так, ее схемы по подбору квартир для детей сирот и инвалидов, оказавшиеся на поверку мошенническими, активно рекламировались партией Единая Россия – чиновница позиционировала их как входящие в состав т.н. "партийного проекта ЕР «России важен каждый ребенок».

Многие в Алтайском крае считают, что скандал вокруг дела Филатовой сопровождался рядом политических интриг и повлиял на дальнейшие карьеры ряда ее высокопоставленных руководителей.

Так, сам скандал был поднят в 2016 году краевым отделением ОНФ, куда стали обращаться тогда пострадавшие. Возможно, на позицию ОНФ по "щекотливому" делу, затрагивавшему в Алтайском крае интересы группы высокопоставленных лиц, могло повлиять то, что прокремлевский "фронт" в этом регионе в тот момент позиционировался командой местного губернатора как "враждебная" им структура и периодически подвергался давлению.

Вскоре по заявлениям потрепевших и поддержавшего их ОНФ СКР было начато следствие.

Не исключено, что именно такая деятельность ОНФ привела в финале к радикальной ротации его руководства в Алтайском крае (по ркайней мере, ряд знимавшихся кейсом Филатовой экс-активистов ОНФ в неофициальных комментариях настаивают именно на такой версии). При этом новый руководитель этой структуры в крае тут же стала мишенью для высказываемых в соцсетях подозрений в сомнительных поставках бюджету на несколько сот миллионов рублей с возможным использованием при этом родственных связей (местные органы МВД, впрочем, заявили, что нарушений они здесь не усматривают).

В политическом сообществе края многие уверены, что одним из последствий дела Филатовой стала отставка в августе 2016 года ее руководителя - начальника Главстроя Станислава Набоко. Этого доверенного выдвиженца фактически руководящего экономикой края первого заместителя губернатора Сергея Локтева многие рассматривали в те годы как потенциального преемника, "выращиваемого" управляющим краем тандемом Карлина и Локтева – по крайней мере, до момента неожиданной отставки молодого управленца, под эгидой которого развернули свою деятельность мошенники. Карьера Набоко в органах власти, после некоторого перерыва, впрочем, была продолжена – несколько месяцев назад он внезапно был назначен первым заместителем губернатора Курской области.

А вот местное отделение Трансперенси Интернешнл Россия (ТИР) высказывало тогда мнение, что к преступной схеме могла оказаться причастна одно из публичных "лиц" алтайских единороссов – депутат краевого Заксобрания от ЕР Ирина Солнцева (и активно организовывавшие тогда при ее заинтересованном посредничестве объемные продажи недвижимости Главстрою ее родственники и их партнеры). Финал дела Филатовой, однако, не затронул группу Солнцевой – напротив, один из осужденных риэлтеров – Подъяпольский – по-видимому, был для людей, связанных с депутатом, несколько лет назад активным конкурентом (в области продажи недвижимости краевому бюджету).

Достаточно необычным выглядит то, что еще в ходе суда над Филатовой в Алтайском крае вновь возник уголовный скандал, связанный с подозрением в близких по содержательной схеме махинациях – и также вновь по приобретенному РЖУ жилью для детей сиротам и инвалидов.

14 марта 2019 г. действующее в Алтайском крае управление СКР в этой связи возбудило очередное уголовного дела по нарушениям в ходе предоставления детям-сиротам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оказавшихся непригодными для проживания квартир. Дело было начато по результатам проверки публикации в местном СМИ - по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Это первый значительный коррупционный процесс, фигурантами которого могут стать высокопоставленные чиновники уже нового состава правительства Алтайского края. Основная фабула этой истории, однако, как и ранее, началась еще при губернаторстве Александра Карлина – когда весной 2018 г. между РЖУ и индивидуальным предпринимателем (его имя СКР не называет) был заключен контракт на поставку в гособственность жилых помещений в доме, расположенном в поселке Центральный города Барнаула на общую сумму более 26 млн рублей.

Ряд местных СМИ выражают при этом сомнения в том, что это подвергшееся капитальным переделкам перепрофилированное строение изначально было пригодно для проживания.

По версии следствия, через полгода чиновники правительственного ведомства, тем не менее, по актам приема-передачи приняли жилые помещения в госсобственность, а затем передали их по договорам найма для проживания детям-сиротам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Однако прошедшая зима показала, что квартиры, предоставленные жильцам, оказались непригодными для проживания – из-за низкой температуры и сырости они покрылись плесенью.

В настоящее время следствием СКР ведет сбор и закрепление доказательств по новому уголовному делу.

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