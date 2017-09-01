В Барнауле напали на 66-летнего уличного агитатора КПРФ. Пострадавший подозревает активистов ЛДПР или Единой России.

01.09.2017

О нападении 30 августа на 66-летнего активиста КПРФ Николая Ожиганова во время агитации на улицах Барнаула в ходе кампании выборов в гордуму этого города сообщает пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ. Группа неизвестных мужчин, представившихся «обеспокоенными гражданами» попытались отнять у пенсионера агитационные материалы и угрожала ему расправой.

Ожиганов состоит в КПРФ с 1998 года, он является членом Железнодорожного райкома КПРФ и чиновником регионального парламента - помощником депутата краевого Заксобрания, лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой.

30 августа он раздавал на улице газету алтайских коммунистов Голос труда – в рамках сотрудничества с избирательным штабом баллотирующейся в гордуму Барнаула профессора местного медуниверситета Елены Хрусталевой.

На фото пресс-службы Алтайского крайкома КПРФ: Николай Ожиганов по время уличной агитации.

Сам Ожиганов описывает инцидент с нападением так: "Во время раздачи газет «Голос труда» ко мне подошел человек и выхватил у меня пачку. Когда я спросил, на каком основании он это делает, он в свою очередь спросил меня, на каком основании я раздаю газеты. Себя этот человек назвал «обеспокоенным гражданином». Рядом со мной стояли ребята, мои соседи, которые зная, что я недавно пережил инсульт, вызвались помочь мне донести газеты, и они стали очевидцами происходящего. Я достал удостоверение помощника депутата, и после того, как человек, пытавшийся отобрать газеты, увидел документ, он бросился бежать.

Я попросил ребят проводить меня, так как почувствовал себя плохо. Тем более, это было недалеко от моего дома. Буквально через 100 метров к нам подъехала машина, в которой был тот же парень, который пытался забрать газеты. Из нее вышел еще один мужчина и также начал спрашивать - на каком основании я раздаю газеты. Документы из них никто так и не предоставил, и я спросил, в свою очередь – чего вы добиваетесь? И на это мне ответили – мы хотим, чтобы вы, «коммуняки», ходили и оглядывались. И вот это меня уже серьезно напугало".

Пострадавший агитатор высказал подозрения о том, что к нападению могли быть причастны активисты местной Единой России или ЛДПР (в Алтайском крае эта партия находится в фактическом союзе с единороссами, а ее экс-лидер даже получил пост вице-премьера в правительстве региона). Само нападение он связывает с высокими шансами 57-летней профессора-медика на победу на выборах, мотивируя это тем, что Хрусталева – внучка известного в советский период руководителя (в 1961-1976 гг.) Алтайского края Александра Георгиева.

Несколькими днями ранее о вероятном нападении на квартиру своего кандидата в гордуму Бийска также сообщила и краевая организация СР. 28 августа 27-летний местный бизнесмен Артем Турков сообщил, что на стекле окна его квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома, появился след от выстрела.

На фото пресс-службы краевой организации СР: окно квартиры Туркова.

Пострадавший предположил, что речь могла идти о выстреле из пневматического пистолета. Впрочем, также высказывались и версия о некриминальной возможности инцидента – в окно, под которым паркуются автомобили, мог попасть камень.

За последний год в Алтайском крае была отмечена целая серия инцидентов с нападениями на активистов оппозиции. Ранее жертвами нападений становились представители непарламентских оппозиционных групп, однако текущие выборы, очевидно, расширили их круг и за счет представителей "системной оппозиции". В организации нападений их жертвы подозревали чиновников местной административной вертикали, высказывались версии и о возможности причастности к ним алтайских силовиков. Некоторые из нападавших были задержаны, однако силовые структуры явно саботировали расследования инцидентов и каких-либо последствий для экстремистов их деятельность не принесла.

Алтайские силовики на сегодняшний день никак не комментируют последние инциденты в Барнауле и Бийске.

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