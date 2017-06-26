В Барнауле избили руководителя штаба Навального, пытавшегося подать уведомление об уличной акции в горадминистрацию.

26.06.2017

Группа молодых людей утром 26 июня напала на руководителя действующего в Барнауле штаба Навального – местного бизнесмена Артема Косарецкого. Накануне, в ночь с 24 на 25 июня была совершена попытка поджога офиса штаба в краевом центре.

Примечательно, что нападение произошло у здания администрации Барнаула, куда Косарецкий приехал подать уведомление о проведении уличной акции. Активист появился у присутственного здания рано утром – для того, чтобы подать заявку с момента начала работы чиновников.

На фото: пострадавший от нападения Артем Косарецкий.

Традиционно для блокирования этого привлекались участники действующих в Барнауле подпольных экстремистских групп, предположительно координирующих свою деятельность с рядом представителей властей и силовых структур.

В частности, активисты штаба Навального высказывали обоснованные подозрения в том, что рабочую координацию деятельности экстремистов может осуществлять представитель городских властей - главный специалист отдела по обеспечению публичных мероприятий комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями горадминистрации Евгений Уваров. Выпускник БЮИ МВД РФ и Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний г-н Уваров курирует в горадминистрации ряд программ силового характера, он является секретарем Координирующего штаба отрядов народной дружины Барнаула. 29 мая в ходе предыдущего конфликта Уваров был замечен дающим устные инструкции молодым людям, мобилизованным у здания администрации для подачи псевдо-заявок, блокирующих также пытавшихся тогда подать заявку на акцию 12 июня сторонников Навального.

Представители штаба Навального утверждают, что именно вновь собранные с этой же целью люди и напали 26 июня на Косарецкого (у активиста рассечена рука). Непосредственно об обстоятельствах нападения информации пока нет. Нападавшие были задержаны вызванными на место инцидента сотрудниками Росгвардии и увезены ими с места инцидента. Информации об их личностях и дальнейшей реакции этого силового ведомства на происшедшее также пока нет.

На фото: вызванные на место происшествия сотрудники Росгвардии.

Представители штаба Навального, несмотря на инцидент, в ходе которого пролилась "первая кровь", подчеркивают, что в итоге уведомление об акции было ими подано и принято чиновниками.

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