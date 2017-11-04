В Барнауле идут задержания сторонников Артподготовки Мальцева.

04.11.2017

4 ноября в Барнауле полиция задержала сторонника проекта Артподготовка Никиту Ярных. Об этом по телефону горячей линии ОВД-Инфо сообщила бывший юрист местного штаба Навального Татьяна Бабич.

Никита Ярных. Фото - его страницы в Фейсбуке.

"В 6 утра зашли, положили на пол, надели наручники, изьяли жёсткие диски, телефон, две рации, костюм охотничий камуфляжный. Доставили на пр. Калинина, 20 (ЦПЭ)", - рассказал об обстоятельствах завершившегося задержанием обыска в квартире Ярных гражданский активист Антон Подчасов.

Обыски в Барнауле проводились у людей, привлеченных в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении местного активиста Артподготоки Льва Веснина, позиционировавшего себя в соцсетях как сторонника русских националистов. По какой статье открыто это дело и в чем суть обвинений против 49-летнего сторонника Мальцева на Алтае – на сегодня неизвестно.

О самом Веснине также известно мало. По неподтвержденным пока данным, в 2016 г. он участвовал в конфликте вокруг распределения мандата депутата гордумы Барнаула в партии Справедливая Россия. Лев Веснин тогда принимал участие в активно использованной в пропаганде властей уличной акции против местных эсеров, за что был охарактеризован ими как провластный провокатор. В 2105 г. Веснин был участником еще одной также крайне неоднозначной воспринятой в Барнауле уличной акции местных "афганцев". Тогда группа людей, представившаяся ветеранами боевых действий, вышла на пикет с лозунгами против коррупции и в защиту местного юриста Никиты Марченко, впоследствии осужденного за попытку рейдерского захвата барнаульского отеля "Александр-Хаус". Товарищем Веснина и одним из организаторов этого пикета был тогда и заявляющий послдение годы о себе как о неформальном лидере региональных "борцов с пятой колонной" Андрей Маевич. В отношении регулярно демонстрировавшего неформальные связи с местными силовиками г-на Маевича на Алтае неоднократно высказывались подозрения в том, что на сегодня он является одним из координаторов действующих в Барнауле групп провластного экстремистского подполья, предположительно причастного к организации здесь серии нападений на оппозиционеров, поджогов и призывов к насилию.

Задержанный 4 ноября по делу Веснина Ярных обратился к Бабич за юридической помощью. Женщина приехала в отдел полиции, куда его доставили после обыска для допроса, но из-за того, что Бабич не имеет статуса адвоката, к подзащитному ее не допустили. Разговаривавший с Бабич сотрудник полиции сказал, что сейчас «задерживают много людей, очередь большая».

Данных о количестве задержаний и имен иных задержанных на сегодня в публичном поле, однако, нет: ни алтайская полиция, ни прочие силовики ничего не сообщают о задержаниях 4 ноября по своим официальным информационным каналам.

Действовавшая в Барнауле группа сторонников бежавшего несколько месяцев назад из России во Францию бывшего сотрудника МВД Вячеслава Мальцева не отличалась особой публичностью. Ее участники последний год появлялись на нескольких оппозиционных митингах, однако группа действовала в преимущественно закрытом режиме – неизвестны ни ее численность, ни даже имена руководителей. Помимо Барнаула такая же группа возникла на Алтае также и в Бийске. 3 ноября ее участники были на свободе и не подвергались давлению. Однако, данных о том, проводились ли 4 ноября репрессии в отношении ее активистов, пока нет.

"Этот Мальцев, как и подобные ему деятели, на мой взгляд, знатный подлец и провокатор. Причем малодушный и трусливый провокатор. И вовсе не боец. Чисто подставляет неравнодушных и активных в социальном отношении ребят, сам сбежавши за кордон. Ничего доброго действия, к которым призывают мальцевы, стране не принесут", - так прокомментировал ситуацию с задержаниями активистов движения Мальцева в Алтайском крае глава муниципалитета в пригороде Барнаула, в прошлом организатор серии протестных акций в этом регионе Олег Боронин.

Известный на Алтае политик, баллотировавшийся на последних выборах на пост губернатора этого региона, полагает, что "гражданам нужно сначала научиться самостоятельно и активно управлять в муниципалитетах, на своих улицах, в своих многоквартирных домах. Научиться спрашивать за их действия со своих депутатов муниципального и регионального уровня, контролировать действия и решения органов местного самоуправления, самим активно принимать участие в местном самоуправлении. В конце концов, приучить губернатора к тому, что он - слуга населения региона, а не доморощенный князец Мачик Койшебурин и уж, тем более, не Галдан Бошокту-хан местного пошиба и не истина в последней инстанции. Так и только так мы сможем совершить "эволюционную революцию" в России и сделаем нашу Родину великой, а граждан России - счастливыми и живущими в достатке и достоинстве. Иного пути у нас нет".

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