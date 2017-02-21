В Алтайском селе прошла массовая протестная акция против закрытия властями станции Скорой помощи.

21.02.2017

19 февраля большая часть взрослого населения крупного поселка в алтайской глубинке – Малинового озера – приняла участие в протестной акции против политики краевых властей на фактическое закрытие здесь местной больницы (КГБУЗ "Медицинская санитарная часть"). Поводом для протестов стала попытка закрытия здесь станции Скорой помощи. Местные жители опасаются, что перевод ее в райцентр Михайловское увеличит время вызова как минимум до 30 минут.

Ранее в больнице в рамках проводимой губернаторской командой политики сокращения сетей социальных учреждений ("оптимизации") уже были закрыты хирургические, инфекционные отделения, роддом, жители опасаются скорого закрытия детского отделения.

Более четырехсот участников собрания в местном ДК направили обращение с требованием прекратить эту политику губернатору Александру Карлину.

Функционировавший последние десятилетия вокруг ряда местных промпредприятий химического профиля поселок Малиновое озеро сейчас переживает не лучшие времена. Несмотря на уникальные рекреационные ресурсы, население отдаленного алтайского поселка сократилось вдвое - до 3200 человек (при этом около 60% жителей пенсионеры, 25% - дети).

Новое протестное мероприятие прошло при поддержке представителей действующей в Алтайском крае организации КПРФ – обращение к губернатору местным жителям помогал составить секретарь первичного отделения КПРФ Малинового озера Флюр Хакимов, а в собрании приняла депутат Заксобрания Алтайского края Вероника Лапина (молодая активистка КПРФ из Рубцовска недавно стала там основным организатором массового протестного движения льготников).

Сообщения о новой массовой волне сокращения сетей социальных учреждений разной направленности (в области медицины, образования, культуры), начатой управляющей Алтайским краем командой в последние месяцы, регулярно всплывают в информационном поле, несмотря на попытку блокировать это со стороны губернаторского пропагандистского ведомства. Помимо КПРФ, о намерении противодействовать этой политике в крае заявляло также и руководство местной СР.

При этом ситуация с сокращением программ медпомощи в Малиновом озере также не носит уникального характера. Так, еще одна организатор протеста льготников в Рубцовске, сторонница КПРФ Надежда Дрюпова так прокомментировала эту ситуацию: "В Змеиногорском районе в крупных сёлах нет ФАПов, практически люди лишены медицинской помощи. На вопрос депутата Гос. Думы главврач Змеиногорской больницы ответила , что "Скорая" в любое село доедет за 20 мин. Врёт и не краснеет, лишь бы угодить начальству. Вместо того, чтобы добиваться улучшения медицинского обслуживания, главврачи молчаливо соглашаются с его сворачиванием. Только подумайте - в Змеиногорске нет родильного отделения, женщины едут за 80 км рожать в Рубцовск или Староалейку соседнего района. Пресловутая оптимизация по всему краю". Поэтому необычным в ситуации в Малиновом озере стала лишь неожиданно проявленная готовность жителей отдаленного алтайского городка выйти на массовый публичный протест.

На фото: собрание в ДК Малинового озера. Фото – Вероника Лапина.

Нет комментариев