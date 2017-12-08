В Алтайском крае жители не заплатили почти четверть радикально увеличившихся имущественных налогов.

08.12.2017

Жители Алтайского края не заплатили в установленный законодательством срок до 1 декабря 23% начисленных им за 2016 г. имущественных налогов, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные краевого управления ФНС. В стоимостном выражении объем неоплаченных налогов составил 0,8 млрд рублей.

Доля недоимки почти на четверть превышает показатели прошлого года. Так, в 2016 г. на аналогичную дату неоплаченными оставались менее 19% из начисленных жителям края налогов.

ФНС никак не прокомментировала существенное увеличение неоплаченных налогов в одном из беднейших регионов России. Однако при этом в краевом управлении налоговой службы при этом сообщили о радикальном росте имущественных налогов - в прошлом году объем начисленных жителям края таких налогов составлял 2,37 млрд руб., а текущем году им предстояло отдать власти уже 3,5 млрд руб.

Рост этих налогов косвенным путем (при формальном сохранении их ставок) был инициирован частично федеральным правительством, частично ответственность за него несут власти края. Сбор радикально повышающихся уже второй год имущественных налогов проходил минувшей осенью на Алтае крайне болезненно - СМИ и соцсети захлестнула вона возмущенных октликов жителей об этом. Вероятно, именно с существенно повысившимся налоговым иъзятием могло быть связано то, что по итогам 10 месяцев реальные располагаемые доходы жителей края вновь упали - до размера кризисного минимума (данных по 11 месяцам, по окончанию которых и завершилась налоговая кампания, пока нет).

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