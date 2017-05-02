В Алтайском крае все активнее говорят об уголовных перспективах скандала с ДАРом для губернатора и верхушки Минздрава.

02.05.2017

Заявление о наличии в действия губернатора Алтайского края и ряда руководителей краевого Минздрава признаков преступления, описываемых рядом статей УК РФ, распространил 2 мая известный на Алтае общественник, врач Сергей Шуленин. Он сообщает, что провел проверку общественную документальную проверку обстоятельств скандала вокруг деятельности перинатального центра ДАР в Барнауле.

Бывший высокопоставленный руководитель видит в качестве основного виновника скандала губернатора Алтайского края Александра Карлина. Именно глава проблемного региона, считает общественник мог выступить тот инстанцией, которая понуждала к противоправным действиям руководителей краевого медицинского ведомства.

"Все эти нарушения, которые имеют квалифицирующие признаки уголовных преступлений, произошли только по вине губернатора Алтайского края, который вынудил должностных лиц нарушить законодательство РФ ради собственного пиара. Губернатор остался в стороне, так как ни в одном документе нет его подписи, но должен быть опрошен первым и неоднократно. Следователи СУ СК по Алтайскому краю снимите «шоры» с глаз и приступайте к работе!" – призывает г-н Шуленин в распространенном 2 мая заявлении.

Говоря о вероятной ответственности руководства краевого Минздрава, он отмечает наличие признаков служебного подлога (часть 2 статьи 292 УК РФ) в действиях неустановленных должностных лиц медицинского ведомства, зарегистрировавших в конце 2016 года здание центра ДАР в Росреестре как сданное в эксплуатацию, при том что оно фактически являлось недостроенным и недооборудованным.

"Перинатальный центр предоставил не в полном объеме копии документов, подтверждающих наличие медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг). Только на этом основании в предоставлении лицензии должно было быть отказано, но Минздрав АК выдает лицензию, тем самым должностные лица (Долгова И.В., Лазарев В.С.) превысили свои должностные полномочия (часть 2 статьи 286 УК РФ).

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (Пащенко И.Г.) выдало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам недостроенного здания перинатального центра, необходимых для осуществления медицинской деятельности, совершив служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ)", - отмечает Шуленин.

Он подчеркивает, что за несколько месяцев своей работы ДАР дважды - 10 февраля и 7 апреля 2017 г. - переоформлял в краевом Минздраве лицензии на медицинскую деятельность. "Основная причина, как я считаю, попытка должностных лиц Минздрава избежать уголовной ответственности, но статьи УК РФ наступают им "на пятки", - резюмирует врач- общественник.



Он также говорит о иных имеющих уголовные перспективы правонарушениях должностных лиц Минздрава, выражая при этом сомнения в том, что прокуратура Алтайского края как-то отреагирует на выявленные Росздравнадзором в ДАРе нарушения.

На фото: губернатор и митрополит пафосно открывают недостроенный перинатальный центр в Барнауле в конце 2016 года.

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