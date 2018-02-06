В Алтайском крае – волна сообщений о развернутой властями кампании принуждения к участию в выборах 18 марта.

06.02.2018

Федеральные СМИ в обзорах сообщений об инцидентах в ходе текущих выборов сообщают о тревожной ситуации в Алтайском крае. Здесь, судя по сообщениям, под руководством властей этого региона развернута массовая кампания по принуждению к участию в президентских выборах 18 марта. Также в сообщения упоминаются попытки массового сбора персональных данных сотен тысяч избирателей для досье, призванных обеспечить манипуляции их волеизъявлением.

В качестве источника информации при этом упоминается проект Карта нарушений, поддерживаемый движением Голос. В настоящее время в его рамках действительно опубликовано 15 сообщений о нарушениях на выборах в Алтайском крае (авторы проекта предупреждают о том, что сообщения носят непроверенный характер). Тем не менее, это самый высокий рейтинг среди регионов Сибири и Дальнего Востока - во всех них общее количество нарушений лишь ненамногим больше достигнутого на Алтае.

Это позволяет предположить, что в рамках одного из беднейших российских регионов, традиционно отличавшегося предельно низкими рейтингами поддержки власти (так, ЕР здесь на последних выборах в Госдуму заняло последнее место по России) властями развернута беспрецедентная даже по меркам современной российской политики кампания манипуляций и принуждения избирателей.

Возможно, экстраординарная активность губернаторской команды в этом направлении может быть связана с тем, что минувшей осенью ей чудом удалось избежать ухода – о неизбежности увольнении губернатора Алтайского края Александра Карлина тогда говорили самые авторитетные источники. Губернатор, однако, сумел достигнуть непубличных договоренностей, позволивших ему сохранить пост. Весьма вероятно, что одни из их условий могло стать обещание обеспечить приемлемые для Кремля параметры голосования на выборах 18 марта.

Сообщения проекта Голоса из Алтайского края типологически довольно схожи – большая часть их описывает попытки губернаторской команды задействовать находящиеся в ее распоряжении ресурсы для давления на избирателей. При этом давление идет по двум направлениям.

Во-первых, людей заставляют идти на выборы. Согласно сообщениям, для этого задействованы администрации средних школ, выходящие на родителей обучающихся там детей (сообщение из Барнаула, 1 февраля). Также для давления с целью повышения явки мобилизованы работники Министерства труда и социальной защиты Алтайского края. Сотрудникам его низовых подразделений на местах доводятся планы по обходу инвалидов с целью обеспечить их участие в голосовании (сообщение из Рубцовска, 4 февраля).

В последние дни стали поступать информация о том, что эти действия под покровительством краевых властей ведутся в рамках масштабной нелегальной операции под названием "Мобилизация" (сообщение из Барнаула, 24 января, из Рубцовска, 5 февраля). Эта операция имеет и одноименную легальную составляющую, за которую отвечает краевая организация партии Единая Россия.

Особенностью этой предельно масштабной деятельности является то, что ее организаторам рекомендовано избегать прямой агитации своего кандидата, а также избегать прямого давления на избирателей, ограничиваясь набором специально разработанный приемов давления с помощью "мягкой силы" (многократность обращений, тотальный охват, давление через местных авторитетов).

Кураторы нелегальной части операции неизвестны. Рабочим исполнителем "Мобилизации" может являться нелегальный крайизбирком, ряд лет масштабно действующий в Алтайском крае под покровительством властей и силовиков. При этом координаторами всей операции предположительно могут являться высшие руководители края, обеспечивающие выполнение несколькими тысячами руководителей бюджетных (и близких по статусу) учреждений и предприятий циркуляров, рассылаемых им подпольным избиркомом (а также ее ресурсное обеспечение за счет краевого бюджета).

Голос публикует один из таких циркуляров, переданный ему жителем Рубцовска и содержащий инструкции по принуждению к участию в голосовании 18 марта.

Второе направление кампании по принуждению связано с нелегальной деятельностью, призванной повысить количество проголосовавших за действующего президента РФ Путина. Первые сообщения на эту тему появились в середине января – в ходе сбора подписей за продление полномочий Путина. Карта нарушение содержит на эту тему сообщение из Рубцовска от 10 января: «Второй день идет сбор подписей в Рубцовске. Работников Алтайвагона отпускают после обеда с работы с условием, что они приедут на Бульвар победы и подпишутся за выдвижение ВВП на выборах президента». Обсуждавшиеся в алтайских СМИ аналогичные сообщения работников федерального казенного предприятия Бийский олеумный завод, которых, по их словам, 10 января представители администрации БОЗ подкупали к участию в сборе подписей выделением оплачиваемого отгула на половину рабочего дня, в состав Карты нарушений не вошли.

Ряд сообщений также свидетельствуют о том, что собранные в ходе операции "Мобилизация" персональные данные избирателей затем будут использоваться для давления на них с целью голосования за продление полномочий кремлевского лидера. Авторы сообщений заявляют в этой связи о том, что активисты "Мобилизации" не скрывают того, что их деятельность должна обеспечить рост голосования за Путина.

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