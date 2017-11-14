В Алтайском крае власти ради экономии бюджета годами задерживают присвоение звания ветеран труда.

14.11.2017

О практике, вероятно, сознательных длительных задержек присвоения звания "ветеран труда" правительством Алтайского края сообщила 13 ноября депутат гордумы Барнаула (СР) Оксана Молодых. По ее словам, такие обращения регулярно поступают лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву – как депутату российского парламента.

Вопрос о присвоение звания "ветерана труда" пользуется вниманием пенсионеров в связи с рядом региональных льгот (финансовой емкостью 0,5-1 тыс. рублей в месяц) для имеющих его людей.

Депутат публикует пример такого обращения на своей странице в Фейсбуке. Его автор, 62-летняя пенсионерка недоумевает – почему решение о присвоении ей этого звания задержалось почти на два года?

Вероятным мотивом длительных проволочек с присвоением звания может при этом являться банальное желание управляющей краем губернаторской команды сэкономить на расходах бюджета. Последний год мысль о том, что краевые социальные льготы, равно как и количество их носителей, неоправданно велики, неоднократно озвучивалась контролируемыми краевым правительством пропагандистскими информационными каналами.

Впрочем, какого-либо формального ответа на поставленную проблему со стороны чиновников регионального правительства пока не прозвучало.

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