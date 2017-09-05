В Алтайском крае власти отмечают: мигранты из Средней Азии массово меняют имена в паспортах, чтобы обойти запрет въезда в Россию.

05.09.2017

Жители государств Средней Азии, которым ранее был запрещен въезд в Россию, стали массово менять имена и фамилии, чтобы обойти запрет и все же попасть туда. Этот процесс отмечают власти в Алтайском крае, являющимся одной из массовых точек въезда жителей Средней Азии в РФ.

С начала 2017 года алтайские пограничники уже задержали более 180 таких иностранцев, изменивших имена, чтобы обойти закон, сообщают 4 сентября Вести-Алтай. Власти среднеазиатских стран выдали этим людям новые паспорта с измененными именами, на которые, впрочем, все же обратили внимание российские пограничники. При этом Вести, со слов представителей ФСБ прямо признают то, что задержанные на Алтае 180 человек – лишь часть такого потока, который удается пресечь лишь частично.

В материале нет информации о спектре мотивов, по которым стремятся попасть в Россию эти лица, а также о том – есть ли среди них носители радикальной идеологии и потенциальные террористы.

"Они в своих государствах знают уже, что им пропуск в Россию запрещён, что они законными основаниями не проедут по своим старым фамилиям. Поэтому они стараются изменить свои паспортные данные. Меняют одну букву в фамилии, или имя, или отчество, могут полностью поменять свои установочные данные. Они думают, что таким образом они могут запутать пограничников. Но бдительность наших сотрудников всё-таки срабатывает. Обращают внимание, что человек почему-то не так давно поменял паспорт. У нас же паспорт меняют в 20 лет и в 45 лет, то есть получение паспорта в другой год уже вызывает подозрение, и наводящими вопросами пограничники выводят его на чистую воду," – цитирует программа высказывание сотрудника пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Елены Жердевой.

Задержанных иностранцев с измененными в документах именами, если удастся доказать, что они знали о запрете въезда в Россию, ждет уголовная ответственность (штраф до 0,3 млн рублей, принудработы на до 4 лет или лишение свободы). В 2017 году в Алтайском крае уже возбуждено более 40 таких дел.

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