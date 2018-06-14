В Алтайском крае власти блокируют публикации о протестах против повышения пенсионного возраста.

14.06.2018

Первой действием для правительства врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко в медиа-поле региона, по-видимому, стала ведущаяся сейчас масштабная кампания, имевшая целью блокирование публикаций о протестах против планов Кремля по повышению пенсионного возраста. Такой вывод можно сделать по итогам освещения в медиа принятого на прошлой неделе алтайскими профсоюзами заявления с осуждением этих планов.

Предполагается, что 14 июня правительственный законопроект с подробным планом повышения пенсионного возраста будет внесен в Госдуму. И сделанное за несколько дней до этого заявление Алтайского краевого совета профсоюзов с осуждением планов Кремля, вызвавшее здесь беспрецедентно активную реакцию в социальных сетях, вероятно, стало достаточным поводом для того, чтобы направить на его блокирование все возможности пропагандистского ведомства краевого правительства, активно наращиваемые в годы губернаторства Александра Карлина.

Заявление о протесте против повышения пенсионного возраста было распространено Алтайским крайсовпрофом в ведущих СМИ региона 9 июня. Помимо решения с осуждением планов повышения возраста выхода на пенсию, в нем также сообщалось о смене руководителя алтайских профсоюзов, принятом на этом же заседании их Совета.

Любопытно, как отреагировали эти важные новости алтайские СМИ. Так, СМИ, находящиеся в зоне директивного контроля краевого правительства (такие как Алтайская правда, Катунь-24), предпочли полностью проигнорировать сенсационные новости, получив по-видимому, на сей счет соответствующие указания.

Медиа-проекты, имеющие репутацию находящихся в зоне договорного контроля властей, опубликовали сообщения о смене руководителя краевых профсоюзов. Однако, при этом все они аккуратно удалили из этих публикаций любые упоминания второй части профсоюзного заявления – про обращение профсоюзов с осуждением планов повышения пенсионного возраста. Любопытно, что при этом в состав этого действующего под контролем властей медийного сектора на сей раз чиновники смогли включить не только такие известные провластной позицией ресурсы как Амител или Алтапресс, но и медиа-проекты группы Эвалар (Сибирская медиа-группа, СМГ). В этой связи можно предполагать, что за первые две недели работы правительства края под руководством г-на Томенко, ему удалось расширить зону "покупки лояльности" и на эту медиа-группу, собственники которой последние полтора года находились в конфликте с губернатором Карлиным.

Таким образом, проведенная действующими властями Алтайского края кампания по управлению рассматриваемым как опасный медиа-контентом продемонстрировала, что основные подходы предыдущей администрации в этой сфере, по-видимому, будут сохранены. Речь здесь может идти о продолжении масштабного финансирования собственных пропагандистских медиа-проектов, а также не только о сохранении, но даже и о расширении программ "покупки лояльности" в формально негосударственном секторе СМИ. Под вопросом, однако, остается проблема сохранения поддерживаемой предыдущей управляющей краем командой репрессивной программы. Однако, вскоре, очевидно, и этот вопрос будет прояснен.

Нет комментариев